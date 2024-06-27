“اكسب 100000$” مسابقة الحلم مصطفى الآغا ووسائل التواصل بالأرقام والرسائل النصية “خليك الفايز الجاي”

مسابقة الحلم مصطفى الآغا واحدة من أكبر المسابقات التي يشهدها الوطن العربي والتي توفر فرصة كبيرة في ربح مبلغ مالي هائل، حيث أن المسابقة تمنح نحو ثلاثة مليون و800 ألف دولار سنويًا للفائزين المشتركين في المسابقة وذلك من خلال سحب أسبوعي يقدر بقيمة 5000 دولار، بينما السحب الشهري يقدر بحوالي 100 ألف دولار، فمن خلالها يمكنك الاشتراك وتحقيق حلمك مهما كان لأنها من أفضل المسابقات التي تساعدك في تحقيق أحلامك.

مسابقة الحلم مصطفى الآغا

مسابقة الحلم هي مسابقة على مدار العام يشهدها العالم العربي من خلال سحب أسبوعي أو شهري، فما على المشترك إلا الإجابة على عدة أسئلة حتى يتمكن من الحصول على الجوائز وتحقيق أحلامه، ولكي يتمكن من الاشتراك في المسابقة هناك 3 طرق سوف نوضحهم من خلال ما يلي:

يمكن الاشتراك في مسابقة الحلم من أي دولة عربية وذلك من خلال إرسال رسالة نصية قصيرة تحتوي على كلمة ” حلم” أو كلمة “dream” أو كلمة “reve”، حيث يقوم المشترك بعد ذلك بالإجابة على عدة أسئلة.

يرسل المشترك رسالة نصية من خلال رقم الاشتراك في المسابقة التابع لبلده تحتوي في داخلها على كلمة ” انضم” أو “join”، حيث يتم إرسال رسالة بعد ذلك للمشترك على هاتفه تحتوي على رابط يمكن من خلال الدخول إلى موقع المسابقة، كي يتم بعد ذلك الإجابة على الأسئلة.

يستطيع أن يقوم المشترك بتحميل تطبيق خاص بمسابقة الحلم مصطفى الآغا من خلال متجر الهاتف، ثم يشتري بعد ذلك باقة جواهر كي يشترك في المسابقة من خلال التطبيق.

أرقام مسابقة الحلم لجميع الدول

البلد الرقم السعودية 650444 موبايلي، 755505 زين ، 313131 ليبار مصر 98880 أورنج -95458 أو 95450 فودافون، 95450 وي البحرين 94000 بتلكو، 98885 فيفا المغرب 9669 أورنج، 9669 نوي العراق 2266 أو 2180 كورك، 2770 زين عمان 90434 الأمارات 60767 الكويت 4141 اليمن 2600 سوريا 1555 تونس 85819 لبنان 008821622775627 أي مكان أخر 0088216101092 أو 00821622775627

التواصل عن طريقة الرسائل النصية

الدولة أرقام الاشتراك الإمارات من شركة Etisalat إرسال رسالة “حلم” على رقم 6070. مصر من شركة فودافون إرسال رسالة “حلم” على رقم 95458 أو 95450 .

من شركة اتصالات إرسال رسالة “حلم” على رقم 95458 أو 95450 .

من شركة أورانج إرسال رسالة “حلم” على رقم 95458 أو 95450.

من شركة وي إرسال رسالة “حلم” على رقم 95450 أو 95458 . السعودية من شركة lebara إرسال رسالة “حلم” على رقم 313131 .

من شركة STC إرسال رسالة “حلم” على رقم 858888 .

من شركة virgin إرسال رسالة “حلم” على رقم 300300 .

من شركة زين إرسال رسالة “حلم” على رقم 755505 . الأردن من شركة orange إرسال رسالة “حلم” على رقم 98880. الكويت من شركة GSM الاتصال على رقم 4141 البحرين إرسال رسالة “حلم” على رقم 94000 أو 98885. العراق إرسال رسالة “حلم” على رقم 2770، أو الاتصال على رقم 2266. عمان من شركة GSM إرسال رسالة “حلم” أو “Dream” على رقم 90434. لبنان إرسال رسالة “حلم” أو “Dream” على رقم 008821622775627. سوريا الاتصال على رقم 1555. تونس من شركة tunisie telecom إرسال رسالة “حلم” على رقم 85819 .

استلام جائزة الحلم

مسابقة الحلم مصطفى الآغا من أكبر مسابقات الوطن العربي في الوقت الحالي التي يرغب في الاشتراك فيها آلاف المواطنين رغبة في الفوز والحصول على مبلغ مالي ضخم من خلال السحب الذي

يتم من خلالها سواء أسبوعيًا أو شهريًا، حيث تتضمن المسابقة مبلغ مالي يصل إلى 3 مليون و 800 ألف دولار.

يتم القيام بعملية سحب عشوائي لأسماء الفائزين كي يتمكنوا من الحصول على جائزة المسابقة، حيث يتم استلامها من خلال الاتصال به لتحديد موعد استلامها.