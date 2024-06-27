برابط مباشر.. الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط الدور الأول 2024 كل المحافظات عبر موقع وزارة التربية العراقية

هناك بحث مكثف خطوات الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط الدور الأول في العراق، حيث تعتبر نتائج الثالث متوسط 2024 من أهم النتائج الدراسية في البلاد لأنها تحدد مستوى تحصيل الطلاب وانتقالهم إلى المرحلة الإعدادية، تصدر وزارة التربية العراقية نتائج الصف الثالث المتوسط سنويا بعد الانتهاء من تصحيح الأوراق الامتحانية وتدقيقها، يتم إعلان النتائج عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التربية العراقية وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، ويمكن للطلاب وأولياء الأمور معرفة النتائج باستخدام رقم الجلوس أو الاسم.

الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط الدور الأول 2024

لم تعلن وزارة التربية العراقية حتى الآن موعدا رسميا لنتائج امتحانات الصف الثالث المتوسط، وفقا للمواعيد المعتادة يتوقع الإعلان عن النتائج خلال شهر يوليو الحالي، ننصح بمتابعة الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية ووسائل الإعلام المحلية للحصول على التحديثات المستمرة حول موعد الإعلان.

خطوات الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط 2024 الدور الأول

يستطيع طلاب الصف الثالث المتوسط في العراق معرفة نتائجهم 2024 من خلال اتباع الخطوات التالية:

ادخل إلى موقع وزارة التربية العراقية، أو يمكنكم التوجه إلى موقع نتائجنا.

اختار خيار “التحقق من النتائج”.

اختار أيقونة “نتيجة الصف الثالث المتوسط 2024”.

أدخل رقم الجلوس أو الاسم الرباعي للطالب.

اضغط على زر “عرض النتيجة”.

تعرض النتيجة على الشاشة متضمنة تفاصيل المواد والعلامات.

موعد ظهور نتائج الثالث متوسط في العراق

حتى الآن لم تعلن وزارة التربية العراقية بشكل رسمي عن موعد ظهور نتائج الثالث متوسط 2024، وفقا للمصادر المتوقعة من المحتمل الإعلان عن النتائج في غضون الأسبوعين المقبلين وذلك بعد انتهاء عمليات التصحيح والتدقيق، ننصح بمتابعة الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية ووسائل الإعلام المحلية للحصول على تحديثات دورية حول موعد إعلان النتائج.

نظام التقييم في الثالث متوسط 2024

يتم تقييم طلاب الصف الثالث المتوسط في العراق في جميع المواد الدراسية من خلال:

الامتحانات التحريرية.

الاختبارات الشفهية.

المشاريع.

الواجبات المنزلية.

السلوك والانضباط.

توزيع درجات الصف الثالث المتوسط

سنقوم بذكر توزيع درجات الصف الثالث المتوسط في العراق حيث يدرس الطلاب 6 مواد دراسية ويخضعون للاختبارات فيها، والمجموع الكلي لكل مادة هو 100 درجة مما يجعل مجموع الدرجات النهائية لكل المواد 600 درجة.