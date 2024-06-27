رابط نتائج الثالث متوسط 2024 بالإسم جميع المحافظات عبر موقع nataegna.net

تزامنًا مع اقتراب ظهور نتائج الثالث متوسط 2024 بالاسم يتجه الكثيرون لمعرفة الألية الصحيحة للحصول عليها، حيث لم يتبقى سوى القليل على إعلان نتائج امتحانات الصف الثالث المتوسط وذلك عقب الإنتهاء بشكل كامل من إجراءات تصحيح ورصد الدرجات، حيث تستعد وزارة التربية العراقية للإعلان عن النتائج مباشرة عبر موقعها الرسمي بإدخال الرقم الامتحاني للطالب.

نتائج الثالث متوسط 2024 بالإسم

تم إتاحة عدة طرق رسمية يمكن من خلالها الحصول على نتائج الثالث المتوسط العراق 2024 حيث وفرت وزارة التربية العراقية إمكانية الحصول على النتيجة من خلال الموقع الرسمي التابع لها أون لاين، ذلك إلى جانب موقع نتائجنا الإلكتروني المتخصص في إعلان النتائج فور اعتمادها، حيث يتم استخراج النتائج من خلال موقع الوزارة من خلال اتباع الخطوات الآتية:-

الذهاب في البداية إلى رابط موقع وزارة التربية العراقية.

قم بإدخال رمز التحثث المرئي الذي سيظهر أمامك.

ثم انقر على خبر ظهور نتائج امتحانات الثالث متوسط 204 فور ظهورها.

ثم أدخل الرقم الإمتحاني الخاص بالطالب.

وأخيراً اضغط على عرض النتيجة.

نتائج الثالث متوسط 2024 موقع ملازمنا

كما يمكن استخراج نتائج الثالث متوسط 2024 بالإسم جميع المحافظات العراقية بعد اعتمادها من قبل وزير التربية العراقية من خلال موقع نتائجنا، فهناك خطوات معينة لابد من القيام بها للحصول على النتيجة بسهولة تامة وهي:-

الدخول على رابط موقع نتائجنا الإلكتروني.

اضعط على نتائج الامتحانات 2024 الثالث المتوسط.

اضغط على كلمة تحميل الموجودة أمام المحافظة التابع لها الطالب.

انتظر ثواني وستظهر لك الدرجات في كافة المواد والمجموع الكلي للطالب.

وقد صرح المتحدث الرسمي لوزارة التربية العراقية خالد السيد أنه لا تزال أعمال تصحيح أوراق إجابات الطلاب للثالث المتوسط 2024 تجرى حالياً في جميع الكنترولات بجميع المحافظات، ولم يتم تحديد وقت معين لظهورها.