طريقة عمل الفطائر التركية بالجبنة بطعم رائع ولذيذ

الفطائر التركية اللذيذة من أسهل أنواع المخبوزات التي تقدم على وجبة العشاء، وتتميز بشكلها الجميل وقوامها الخفيف وطعمها اللذيذ، وكثير من الأتراك يفضلون تناولها على وجبة العشاء بجانب المقبلات اللذيذة التي تعطي لها طعم ومذاق مختلف، كما تتميز بسهولة تحضيرها ومكوناتها البسيطة المتوفرة بالمنزل مما يجعلنا نقوم بتحضير وجبة عشاء خفيفة وصحية بكل سهولة، وسوف نتعرف من خلال موقع البديل الإخباري، على طريقة عمل الفطائر التركية اللذيذة بخطوات سهلة وسريعة بالمنزل.

مكونات عمل الفطائر التركية

تتكون الفطائر من بعض المكونات البسيطة التي سوف نتعرف عليها وهي كالتالي: –

2 كوب من الدقيق الأبيض.

ملعقة كبيرة خميرة فورية جافة.

ملعقة كبيرة من السكر.

ربع كوب من الزيت النباتي.

رشة ملح.

كوب من الحليب الدافئ.

الحشو

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

كوب من الجبنة الموزاريلا.

2 ملعقة كبيرة من البقدونس المقطع.

لدهن الوجه

صفار بيضة.

2 ملعقة كبيرة من الحليب السائل.

ربع كوب من السمسم.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة عمل الفطائر التركية بطعم رائع ولذيذ وبخطوات سهلة وبسيطة بالمنزل وهي كما يلي: –

نقوم بإحضار وعاء ونضع به الخميرة مع السكر، ثم نضيف عليهم ربع كوب من الحليب الدافئ ونتركهم حتى تتفاعل الخميرة. نقوم بوضع الخليط في وعاء عميق ونضيف الدقيق، والملح، ثم نقلبهم مع بعض جيدًا. نضيف الحليب للخليط ونعجن المكونات جيدًا بواسطة اليد حتى تتكون لدينا عجينة متماسكة. نضيف الزيت ونستمر في العجن لمدة 5 دقائق حتى نحصل على عجينة طرية وناعمة وغير لاصقة. نغطي العجينة بكيس بلاستيك ونتركها لمدة ساعة على الأقل حتى تختمر ويتضاعف حجمها. في وعاء أخر نقوم بوضع الجبنة الموزاريلا والفلفل الأسود، ونضيف البقدونس، ثم نخلط المكونات مع بعضها.

طريقة تشكيل الفطائر التركية

نقوم بتقسيم العجينة إلى كرات متوسطة الحجم، ثم نفرد كل كرة بسمك رقيق ونأخذ ملعقة كبيرة من الحشو ونضعها في منتصف الفطائر، ثم نغلقها على شكل نصف دائرة أو على شكل مثلثات حسب الرغبة، بعد ذلك نضغط عليها بواسطة شوكة الطعام حتى لا يتسرب الحشو ونرص الفطائر في صينية فرن مدهونة بقليل من الزيت مع مراعاة ترك مسافة بين القطعة والأخرى، ونغطي الفطائر ونتركها لمدة نصف ساعة في مكان دافئ حتى تختمر مرة أخرى، بعد ذلك ندهن وجه الفطائر بصفار البيض المخفوق والحليب بواسطة الفرشاة، ثم نرش عليها السمسم وندخل الصينية في فرن مسخن مسبقًا على درجة حرارة 200 مئوية لمدة 30 دقيقة حتى تنضج ونحصل على اللون الذهبي، ثم نخرج الفطائر من الفرن ونتركها حتى تبرد تمامًا ونضعها في طبق التقديم ونقدمها بجانب الكاتشب والمايونيز وبألف صحة وهنا.