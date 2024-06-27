قدمت قناة بطوط الشهيرة خدمة جديدة لجمهورها في عام 2024، حيث أعلنت عن ترددها الجديد على الأقمار الصناعية NileSat وArabsat كما يأتي هذا الإعلان في إطار جهودهم المستمرة لتحسين تجربة المشاهدة وتوسيع نطاق البث لمحبي القناة.

تردد قناة بطوط الجديدة 2024 على القمر الصناعي

هذه الخطوة تعكس التزام قناة بطوط بتلبية احتياجات جمهورها المتنوع، مما يسمح للمشاهدين بالاستمتاع ببرامجهم المفضلة بسهولة أكبر وبجودة عالية كما تتيح هذه الإعدادات الجديدة للمشاهدين الوصول إلى محتوى بطوط بكل يسر وسلاسة، سواء كانوا في منازلهم أو في أي مكان آخر يستقبلون فيه إشارات الأقمار الصناعية.

التردد: 11594 ميجاهرتز

معدل الترميز: 27500

مميزات قناة بطوط الجديدة 2024

بطوط تبقى رائدة في عالم البرامج الترفيهية، وتهدف دائما إلى تقديم تجربة مشاهدة فريدة ومميزة لجمهورها ومن خلال الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة والترددات الجديدة، تعزز بطوط مكانتها كواحدة من القنوات الرائدة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

يأتي التردد الجديد لقناة بطوط 11594 ومعدل الترميز 27500 كجزء من استراتيجية متطورة لتلبية توقعات واحتياجات الجمهور، مما يجعل تجربة مشاهدة البرامج المفضلة لديهم أكثر سلاسة وجودة.

تردد قناة بطوط مشهورة بتقديم مجموعة متنوعة من البرامج الترفيهية التي تناسب جميع الأعمار والأذواق.

تشمل برامجها الكرتونية المحبوبة والأفلام العائلية والعروض الكوميدية التي تحظى بشعبية كبيرة وبفضل ترددها الجديد ومعدل الترميز المحدث، يمكن للمشاهدين الآن الاستمتاع بمحتوى بطوط بأعلى جودة ممكنة وبدون تشويش.

إذا كنت ترغب في المزيد من المعلومات حول برامج بطوط أو كيفية ضبط الترددات على جهاز الاستقبال الخاص بك، لا تتردد في زيارة موقعهم الرسمي أو الاتصال بخدمة العملاء.