“بابا جاب لي بالون”.. تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024 على النايل سات وعربسات لمشاهدة أجمل الأناشيد

يعد تردد قناة طيور الجنة معروفا بشكل كبير إذ تعد واحدة من أهم القنوات المخصصة للأطفال التي نالت استحسان الملايين في الوطن العربي منذ انطلاقها، وما زالت القناة تواصل نجاحاتها باعتبارها واحدة من أفضل القنوات التي تقدم محتوى هادف من خلال الأغاني والأناشيد التي تحمل رسائل قيمة، بالإضافة إلى ذلك تعرض القناة برامج تعليمية تعلم الأطفال أمورا مثل الصلاة والصوم وبر الوالدين بأسلوب مشوق وجذاب مما يجعل الأطفال يستوعبون ما يعرض بسهولة ويطبقونه في حياتهم، القناة أيضا تهتم بتقديم محتواها بجودة عالية وتعمل طوال اليوم بدون الحاجة إلى اشتراكات لذلك نحن نقدم تردد قناة طيور الجنة لكم.

تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024

لكي يتمكن الأطفال من متابعة محتوى قناتهم المحبوبة والغناء على مدار الساعة يجب معرفة التردد الجديد للقناة، لذلك ينصح بمتابعة ما سيتم ذكره في الفقرات التالية:

التردد عبر القمر الصناعي عرب سات

تردد القناة: 11310.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

تردد القناة عبر القمر الصناعي نايل سات

تردد القناة: 11274.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

خطوات تحميل قناة طيور الجنة

لكل من يرغب في تنزيل تردد قناة طيور الجنة يجب عليه اتباع بعض الخطوات السهلة والبسيطة التي نوضحها في الفقرات القادمة: