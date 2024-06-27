“ليه متفرحش ولادك بالقناة الحلوة دي” تردد قناة توم وجيري الجديد 2024 على النايل سات والعرب سات.. مرح وضحك 24 ساعة

يبحث الكثير من الآباء والأمهات عن تردد قناة توم وجيري الجديد 2024، حيث تعتبر قناة توم وجيري الجديدة واحدة من القنوات المحببة للأطفال إذ تعرض أشهر الرسوم المتحركة مثل توم وجيري، وتحظى هذه القناة بشهرة واسعة بين الأهل الذين يسعون بشكل دائم للحصول على التردد الجديد لضمان متابعتها على أجهزة التلفاز.

تردد قناة توم وجيري الجديد 2024

تعرف قناة توم وجيري بعرضها لمجموعة متنوعة من البرامج الترفيهية وأفلام الرسوم المتحركة التي تلاقي إعجابا واسعا بين الكبار والصغار على حد سواء، تشمل برامجه سلسلة كاملة من أفلام توم وجيري التي تعرض مغامرات مضحكة ومنافسات بين القط والفأر، بالإضافة إلى ذلك تعرض القناة أفلام حائزة على العديد من الجوائز الإعلامية مما يجعلها خيارا مثاليا للأسر لتسلية وتعليم الأطفال في نفس الوقت، لذلك لا تفوت فرصة الحصول على التردد قناة توم وجيري 2024 على جميع الأقمار الصناعية للاستمتاع بمشاهدة أفلام الكرتون الشهيرة والبرامج الممتعة.

تردد قناة توم وجيري على النايل سات

تردد القناة: 11345.

معامل الترميز: 25700.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

تردد قناة توم وجيري على العرب سات

تردد القناة: 11315.

معامل الترميز: 27500.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

خطوات تثبيت قناة توم وجيري على أجهزة الاستقبال

لتنصيب قناة توم وجيري على التلفزيون ينبغي اتباع الخطوات التالية:

إعداد جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفاز.

اضغط على زر “القائمة” الموجود في منتصف جهاز التحكم عن بعد.

ابحث عن الخيار الذي يتيح لك إضافة القنوات الجديدة.

استخدم الأزرار الموجودة في جهاز التحكم لإدخال التردد الجديد لقناة توم وجيري.

إضافة الاستقطاب الذي يجب أن يكون أفقيا وأيضا معدل الترميز.

اضغط على زر “بحث” أو “تثبيت” على الشاشة.

سيقوم التلفاز بالبحث عن كافة القنوات التي تستخدم نفس التردد.

احفظ التغييرات التي أجريتها.

مميزات قناة توم وجيري 2024