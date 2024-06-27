“10 خطوات heac.gov.om” تعديل الرغبات في القبول الموحد عمان بالرقم المدني بهذه الإرشادات

يتم إتاحة تعديل الرغبات في القبول الموحد عمان، وذلك بعد استلام مركز القبول الموحد النتائج النهائية لطلبة شهادة دبلوم التعليم العام حيث يتم إتاحة فرصة أخرى للطلاب لتغيير البرامج الدراسية التي اختاروها في مرحلة التسجيل والتي كانت في الأول من شهر إبريل وحتى الأول من شهر يونيو، وبالتالي سيكون هذا هو الترتيب النهائي لاختياراته الطالب أي طلب الالتحاق النهائي.

تعديل الرغبات في القبول الموحد عمان

يجب تتبع الخطوات التالية لكي يتم تعديل الرغبات في القبول الموحد عمان بطريقة صحيحة :

يجب الدخول إلى النظام باستخدام الرقم المدني والرقم السري. التأكد من صحة بيانات الطالب الشخصية ودرجاته الخاصة في الامتحانات النهائية. يتم الضغط على زر حفظ قبل إجراء أي تعديل في ترتيب البرامج الدراسية. سيظهر فيها الرغبات التي لم يعد الطالب يحقق شروطها من حيث درجات المواد. يتم فيها حذف الرغبات التي لم يحقق الطالب شروطها. يتم اختيار البرامج الدراسية التي يرغب فيها الطالب إلي قائمة برامجه. يضيف فيها الحالي الرغبات الجديدة في نظام القبول الإلكتروني. يجب فيها على الطالب التأكد من ترتيب الرغبات حسب الأفضلية. ينقر الطالب على زر حفظ لحفظ التعديلات وبعد ذلك يقوم بطباعة صفحة الخيارات وبعد ذلك يتم النقر على زر خروج. وفي الخطوة العاشرة والأخيرة والتي ينصح فيها الدخول للنظام قبل انتهاء مرحلة تعديل الرغبات، وذلك للتأكد من صحة التسجيل.

الإرشادات اللازمة عند تعديل الرغبات في القبول الموحد عمان