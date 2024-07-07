الف مبروووك النـــــجاااح moed.gov.sy/site.. رابط نتائج الاكتتاب سوريا 2024 بالاسم ورقم الجلوس

صرحت وزارة التربية السورية عبر شبكة الإنترنت على أن عمليات التصحيح ورصد الدرجات لأوراق الطلاب لم تنتهي بعد في مراكز التصحيح التي تقع في العاصمة دمشق لكلًا من مرحلتي شهادة التعليم الأساسي وشهادة التعليم الثانوي، ويجدر بنا الإشارة إلى أن اختبارات التاسع في سوريا بدأت في اليوم السابع والعشرين من شهر مايو الماضي واستمرت حتى اليوم الثاني عشر من شهر يونيو، وبعد أن تمكن الطلاب من إنهاء الاختبارت بدأ المعلمون والموظفون في عملية تصحيح الأوراق وإجابات الطلاب، ولمعرفة المزيد حول نتيجة الصف التاسع بسوريا تابعوا معي.

رابط نتائج الاكتتاب سوريا 2024 بالاسم

بعد الانتهاء من اختبارات الصف التاسع بدأت الإجراءات الخاصة بالتصحيح ورصد الدرجات، وفور الانتهاء من ذلك سيتم اعتماد النتائج من قبل وزير التربية السوري لتصبح النتائج جاهزة للإعلان عنها، ويجدر بنا الإشارة إلى أن هناك العديد من المراكز التي يتم بها إجراءات التصحيح في مختلف المحافظات من بينها دمشق وحلب واللاذقية وطرطوس والسويداء وحمص، وذلك بهدف الإسراع في تجهيز النتائج والإعلان عنها، بعد ذلك يتم تجميع النتائج بالعاصمة دمشق، وقد أكدت الوزارة على أنه سيتم الإعلان عن النتائج عبر الموقع الخاص بها بجانب التلفزيون السوري.

وزارة التربية السورية نتائج التاسع حسب الاسم

أصبح بإمكان الطلاب في الصف التاسع الوصول إلى نتائجهم بكل سهولة ومن المنزل، وإليكم الخطوات المطلوب إتباعها للبحث عن النتائج في النقاط التالية: