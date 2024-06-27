“وزارة التربية الوطنية تُعلن”.. نتائج شهادة التعليم المتوسط bem onec dz 2024 في الجزائر

يترقب الكثير من الطلاب الجزائريين وقت إعلان نتائج البيام 2024، حيث انتهى جميع الطلاب من أداء امتحان الدور الأول وينتظر الآن وقت ظهور النتيجة، لذلك أوضحت وزارة التربية الوطنية في الجزائر عن الموعد الرسمي لظهور نتائج شهادة التعليم المتوسط وهذا سنتعرف عليه في هذا التقرير لكل من يرغب يتابع معنا القادم.

نتائج شهادة التعليم المتوسط bem onec dz

أوضحت وزارة التربية الوطنية في الجزائر موعد ظهور نتائج شهادة التعليم المتوسط عبر صفحتها الرسمية مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يمكن لجميع أولياء الأمور الحصول على كشوف نقاط التلاميذ في جميع المواد يوم السبت الموافق 29 جوان، ويتم الإعلان من خلال منصة الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات بشكل إلكترونيا.

أكدت الصفحة الرسمية للوزارة عن بدء رفع النتائج الامتحانات يوم السبت الموافق 29 جوان الشهر الجاري في البوابة الالكترونية ويمكنك الاستعلام بداية من الساعة 16 وتقوم أيضا الصفحة الشخصية والرسمية لوزارة التربية الجزائرية بالإعلان عن ظهور النتائج رسمي.

كيفية الاستعلام عن نتائج شهادة التعليم المتوسط bem onec dz

تعتبر نتائج التعليم المتوسط من النتائج المهمة لأنها تحدد مصير الطلاب وتأهيلهم لدخول المرحلة الثانوية واختيار التخصص المناسب لكل طالب، لذلك ينتظر الطلاب وأولياء الأمور وقت إعلان نتائج البيام بفارغ الصبر بخوف وقلق، لذلك يستطيع جميع الطلاب الاستعلام عن نتائج شهادة البيام التعليم المتوسط من خلال تنفيذ الخطوات التالية: