mlazna حسب الأسم.. نتائج الصف الثالث المتوسط العراق 2024 الدور الاول

في الأيام القادمة من المتوقع أن يتم الإعلان عن نتائج الصف الثالث المتوسط العراق 2024 في عدة محافظات عراقية، بما في ذلك صلاح الدين، بغداد، ذي قار، المثنى، كربلاء، وبابل صرح كريم السيد المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية العراقية بأن عمليات التصحيح ما زالت جارية ولم تنته بعد، حيث توقفت مؤقتاً خلال إجازة عيد الأضحى وعادت للعمل في بداية هذا الأسبوع.

أوضح السيد أن الوزارة تأمل في الانتهاء من عمليات التدقيق خلال الأسبوع الحالي، ليتسنى رفع نتائج الدور الأول من الامتحانات على قناة تلجرام الرسمية التابعة للوزارة، والتي تتميز بالعلامة الزرقاء مصداقية رسمية النتائج.

نتائج الصف الثالث المتوسط العراق 2024

تمت امتحانات المرحلة المتوسطة بنجاح وبشكل آمن وفقًا للضوابط المعلنة من قبل الدكتور إبراهيم نامس الجبوري، حيث خضع نحو 920 ألف طالب وطالبة للامتحانات الوزارية في التعليم الأساسي توزعوا على أكثر من 5700 لجنة امتحانية بإشرافه، تمت عمليات الفحص والتدقيق بدقة وسرعة، ومن المتوقع أن تنتهي قريبا سيتم إعلان نتائج الثالث المتوسط في العراق برقم الامتحان قبل نهاية شهر يونيو، مما يضمن لكل طالب وطالبة معرفة درجاتهم بثقة ويسر.

موقع نتائجنا نتائج الثالث متوسط 2024

عندما تود الاطلاع على نتائج طلاب العراق في جميع المحافظات، يمكن ذلك من خلال موقع ملازمنا المعروف أيضًا بـنتائجنا الوزاري وذلك باتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة موقع نتائجنا الوزاري. اضغط على كلمة تنزيل المتاحة بجانب اسم محافظة الطالب. سيتم تحويلك إلى قائمة بالمدارس المتاحة في تلك المحافظة. اختر مدرسته من بين القائمة المعروضة. انقر على علامة تنزيل PDF. بعد ذلك، استخدم خاصية البحث داخل ملف الـ PDF للعثور على اسم الطالب ودرجته بالرقم الامتحاني.

هذه الخطوات تضمن لك الوصول السريع والموثوق إلى نتيجة الطالب في العراق وتسهل عليك عملية البحث والاطلاع على النتيجة بكل يسر وسهولة.