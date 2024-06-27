“men.gov.ma ظهرررت رســـمــــيا“ نتائج البكالوريا 2024 بالمغرب برقم المســـار موقع الوزارة الرسمي

يبحث العديد من الطلاب والطالبات في المغرب عن نتائج البكالوريا 2024 الدورة العادية، وقد أوضحت الوزارة أنه سيتم رفع النتائج عبر موقع إلكتروني ليسهل على الطلاب الوصول إلى نتائجهم، ومن خلال هذا المقال سوف نستعرض لكم طريقة الاستعلام عن نتائج البكالوريا لهذا العام وبكل سهولة دون بذل وقت أو جهد.

نتائج البكالوريا 2024 بالمغرب برقم المســـار

تعد مرحلة البكالوريا بالمغرب من أهم المراحل الفاصلة لكافة الطلاب في مسارهم الدراسي، وينبغى على كل طالب بذل الجهد لاجتياز هذه الاختبارات بأعلى الدرجات ليضمن الانتقال إلى المرحلة الجامعية، وقد أكدت الوزارة على أنه سيتم الإعلان عن نتائج البكالوريا الدورة العادية في اليوم السادس والعشرين من شهر يونيو، أما بالنسبة للدورة الاستدراكية فسيتم الإعلام عن نتائجها في اليوم الثاني والعشرين من شهر يوليو القادم.

نتائج البكالوريا 2024 بالمغرب

أوضحت وزارة التربية المغربية بعض الأمور التي تدور حول نتائج البكالوريا 2024، وهي تتمثل في الآتي:

يتوجه الطلاب نحو موقع نتائج البكالوريا بالمغرب للاستعلام عن النتائج.

كما يطلب الموقع رقم المسار الخاص بالطالب لعرض نتيجته.

يدخل الطالب رقم المسار الخاص به في الحقل المخصص له.

ثم النقر على أيقونة عرض النتيجة.

الانتظار لحظات حتى يتم عرض النتيجة على الشاشة.

ويجدر بنا الإشارة إلى أن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين كشفت عن القانون 114 و140 الذي يخص تقديم الشكاوى بعد أن يتعرف المترشحين عن نتائجهم، فإن من يرغب في تقديم فيتم ذلك خلال الثلاث أيام الأولى فقط بعد الإعلان عن النتائج، وذلك عبر منظومة مسار للمتمدرسين

الاطلاع على نتائج البكالوريا BAC

أوضحت الوزارة على أنه يمكن للطلاب التعرف على نتائجهم من خلال إرسال رسالة قصيرة إليهم على رقم الهاتف، حيث يقوم الطالب بالدخول إلى مسار متمدرس وإضافة رقم الهاتف الذي يرغب في الحصول على النتيجة من خلاله ثم حفظ البيانات بعد إضافة الرقم.