الآن ظهرررت رسـمـي yemenexam.com.. نتائج التاسع اليمن 2024 الدور الأول عبر موقع الوزارة والإدارة العامة للاختبارات

ينتظر طلاب الصف التاسع في اليمن بفارغ الصبر الإعلان عن النتائج بشكل رسمي من الوزارة، وبعد أن نوهت الوزارة عن قرب الانتهاء من عملية التصحيح والمراجعة قد هدأت التساؤلات وأصبحوا ينتظرون موعد الإعلان عن النتيجة، كما حرصت الوزارة على تقديم النتائج عبر الموقع الإلكتروني الخاص بها لتسهيل ذلك على الطلاب، ولمعرفة كيفية الاستعلام عن النتائج كما أوضحت الوزارة تابعوا معي السطور التالية.

نتائج التاسع اليمن 2024 الدور الأول

أكدت وزارة التربية والتعليم على ضرورة أخذ الأخبار الصحيحة من المصادر الموثوق بها وعدم الانشغال بأخبار غير صحيحة غير مؤكدة، ويمكن متابعة كافة ما تعلن عنه الوزارة بشكل رسمي عبر الموقع الإلكتروني الخاص بها، وللاستعلام عن النتائج بالطريقة الصحيحة تابعوا الخطوات البسيطة التالية:

التوجه نحو موقع وزارة التربية والتعليم اليمنية.

ثم إدخال كلمة السر واسم المستخدم لتسجيل الدخول.

الانتقال نحو أيقونة الخيارات والضغط على خانة نتائج الاختبارات.

اختيار نتائج الصف التاسع الأساسي.

البدء في كتابة بيانات الطالب وهي رقم الجلوس.

ثم الضغط على زر عرض النتيجة.

الانتظار حتى يتم البحث عن النتيجة وعرضها.

نتائج الصف التاسع 2024 عبر موقع الإدارة العامة

هناك طريقة أخرى حرصت الوزارة على تقديمها للاستعلام عن نتائج الصف التاسع في اليمن، يلزم لذلك إتباع الخطوات الآتية:

الدخول عبر موقع الإدارة العامة للاختبارات.

ثم الضغط على خانة النتائج.

اختيار خانة نتائج التاسع الأساسي لعام 2023/2024.

إدخال رقم جلوس الطالب في الحقل المخصص له.

وأخيرًا النقر على أيقونة عرض النتيجة.

موعد ظهور نتيجة الصف التاسع باليمن

نوهت الوزارة عن قرب الإعلان عن نتائج الصف التاسع باليمن، حيث سيتم ذلك بعد الانتهاء تمامًا من كافة إجراءات تصحيح الأوراق ورصد الدرجات، وسيتم رفع النتائج بعد ذلك عبر موقع الوزارة الرسمي وموقع الإدارة العامة للاختبارات.