خطوات التسجيل في التجنيد الموحد والأوراق المطلوبة 1446

منذ فترة قليلة أعلنت وزارة الدفاع السعودية عن فتح باب التقديم للتسجيل في التجنيد الموحد لعام 1445 ، وذلك بسبب حرص الوزارة على تقديم عدة فرص للشباب للانضمام إلى الكليات العسكرية من أبناء المملكة، ومن الجدير بالذكر أن الوزارة أتاحت إمكانية التقديم الكترونيا من خلال موقع الانترنت الخاص بوزارة الدفاع السعودية حتى يتم التقديم بسهولة دون اللجوء إلى الذهاب للمؤسسات الحكومية، لأنها حريصة على سرعة التقديمات وتوفير الجهد والوقت على المتقدمين، وذلك لأن التقديم الالكتروني سوف يكون بطرق ميسرة وأكثر دقة.

الأوراق المطلوبة للتسجيل في التجنيد الموحد

وأوضحت الوزارة كافة الأوراق المطلوبة للتسجيل في التجنيد الموحد، حتى تعطي فرصة للأشخاص الذين يوجد لديهم نقص في هذه الأوراق من إمكانية اكمالها وسرعة التوجه الى التقديم الأوراق المطلوبة للتسجيل في النقاط التالية:

صورة من بطاقة الهوية الوطنية.

صورة من شهادة المؤهل الدراسي.

إحضار 6 صور شخصية مقاس 4 × 6 وتكون حديثة للمتقدم.

إحضار صورة شهادة الثانوية العامة.

إحضار صورة من شهادة الامتياز الخاصة بك.

نسخة طبق الأصل معتمدة من شهادة السجل الاكاديمي الخاص بك.

إحضار شهادة ميلاد جديدة.

إحضار شهادة حسن سير وسلوك للمتقدم.

خطوات التقديم على التجنيد الموحد

قد اعلنت وزارة الدفاع عن طريقة التقديم على التجنيد الموحد الكترونياً حتى يسرع الأشخاص الراغبين في الانضمام إلى صفوف الكليات العسكرية من أبناء المملكة بتجهيز أوراقهم والتوجه مباشرةً للتقديم من خلال الموقع الرسمي لوزارة الدفاع السعودية تتمثل خطوات التقريب في ما يلي: