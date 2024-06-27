بأسرار المطاعم.. طريقة عمل المكرونة البشاميل بالفراخ الجوسي

المكرونة البشاميل بالفراخ هي طبق رئيسي شهير يتميز بمزيج لذيذ من المكرونة المغطاة بصلصة البشاميل الكريمية وقطع الدجاج المتبلة، ويعود أصل هذا الطبق إلى المطبخ الإيطالي، ولكنه نال شهرة واسعة في العديد من المطابخ العالمية بما في ذلك المطبخ العربي، وتُعد المكرونة البشاميل بالفراخ وجبة متكاملة، حيث تجمع بين البروتينات والنشويات في طبق واحد، مما يجعلها خيارًا ممتازًا للوجبات العائلية أو المناسبات الخاصة.

مقادير المكرونة البشاميل بالفراخ

المكرونة البشاميل بالفراخ من الأطباق الشهية والمحبوبة لدى الكثيرين، حيث تتميز هذه الوصفة بمزيج من النكهات الغنية والقوام الكريمي الذي يضفيه البشاميل على المكرونة والدجاج، إليك المقادير المطلوبة:

لتحضير المكرونة:

500 جرام من المكرونة (أي نوع تفضله)

ملح

لتحضير حشوة الدجاج:

500 جرام من صدور الدجاج المخلية

بصلة كبيرة مفرومة

2 فص ثوم مفروم

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون أو زبدة

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

ملعقة صغيرة من التوابل (كركم، كمون، بابريكا)

لتحضير صلصة البشاميل:

4 ملاعق كبيرة من (الزبدة، الدقيق)

4 أكواب من الحليب

ملح وفلفل أبيض حسب الرغبة

100 جرام من الجبن (بارميزان أو موزاريلا، حسب الرغبة)

طريقة المكرونة البشاميل بالفراخ

تُقدم المكرونة البشاميل بالفراخ ساخنة مع سلطة خضراء أو طبق جانبي من الخضروات المشوية، ويعد هذا الطبق مثالي للعشاء العائلي أو المناسبات الخاصة، حيث يضفي جوًا من الراحة والدفء بفضل نكهاته الغنية وقوامه الكريمي، ويحتاج تحضيره إلى إجراء الخطوات التالية:

تحضير المكرونة:

اغلي ماء في قدر كبير وأضف إليه الملح.

أضف المكرونة واسلقها حتى تنضج نصف نضج.

صفّ المكرونة واتركها جانباً.

تحضير حشوة الدجاج:

في مقلاة كبيرة، سخّن الزيت أو الزبدة على نار متوسطة.

أضف البصل المفروم وقلّب حتى يصبح شفافاً، ثم أضف الثوم المفروم وقلّب لبضع ثوانٍ حتى تفوح رائحته.

ضع قطع الدجاج وقلّب حتى ينضج الدجاج ويتحول لونه إلى الأبيض.

أضف التوابل (الكركم، الكمون، البابريكا) وقلّب جيداً.

زود الملح والفلفل الأسود حسب الذوق، واستمر في الطهي حتى ينضج الدجاج تماماً.

ارفع المقلاة عن النار واتركها جانباً.

تحضير صلصة البشاميل:

سخن الزبدة حتي تذوب.

أضف الدقيق وقلّب جيداً لمدة 2-3 دقائق حتى يصبح الخليط ذهبي اللون ويزول طعم الدقيق الخام.

ببطء، أضف الحليب تدريجياً مع التحريك المستمر لتجنب تكوّن كتل.

استمر في الطهي والتحريك حتى تصبح الصلصة سميكة وناعمة.

أضف الملح والفلفل الأبيض حسب الرغبة.

أضف الجبن وقلّب حتى يذوب تماماً في الصلصة.

تجميع الطبق: