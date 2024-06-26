طريقة عمل السمك الفيلية في المنزل بتتبيلة خطيرة مثل المطاعم

السمك الفيليه هو واحد من الأطباق البحرية الشهية والصحية التي يمكن تحضيرها بسهولة وتنوع كبير، حيث يعتبر السمك الفيليه مصدرًا غنيًا بالبروتينات، الأوميغا-3، والفيتامينات مثل فيتامين D وفيتامين B12، كما يحتوي على معادن هامة مثل السيلينيوم واليود مما يعزز صحة القلب ويحسن وظائف الدماغ ويدعم نظام المناعة، ويتميز هذا الطبق أيضًا بنكهته اللذيذة وقيمته الغذائية العالية مما يجعله خيارًا مفضلًا لدى العديد من الناس، وفيما يلي سنقدم لكم طريقة مميزة لتحضير السمك الفيليه بمكونات بسيطة وخطوات واضحة.

مقادير عمل السمك الفيليه

السمك الفيليه هو قطع من السمك يتم تحضيرها بإزالة العظام والجلد، مما يجعلها سهلة الأكل وملائمة لمجموعة متنوعة من الوصفات، ويحتاج تحضيره إلى المكونات التالية:

4 قطع من سمك الفيليه (أي نوع تفضله مثل السلمون، البلطي، أو الهامور)

2 فص ثوم مفروم

ملعقة صغيرة من كلاً من (الكمون المطحون، البابريكا)

1/2 ملعقة صغيرة من كلاً من (الفلفل الأسود، الملح “أو حسب الرغبة”)

عصير ليمونة واحدة

3 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون

ملعقة كبيرة من الزبدة

2 ملعقة كبيرة من البقدونس المفروم

شرائح ليمون للتزيين

طريقة السمك الفيليه

يتميز الفيليه بنعومته وقوامه الطري، ويمكن طهيه بعدة طرق مثل الشواء، القلي، أو الخبز، كما يمكن تنكيهه بالعديد من التوابل والأعشاب ليضفي نكهات مميزة ومتنوعة، مما يجعله محبوبًا من قبل العديد من الأشخاص حول العالم، ويلزم لتحضيره اتباع الخطوات التالية: