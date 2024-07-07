ظهرررت رسـمـي مبروك.. نتائج الاكتتاب سوريا 2024 حسب الاسم ورقم الجلوس عبر وزارة التربية السورية moed.gov.sy/site

تتيح وزارة التربية في سوريا الاستعلام عن نتائج الاكتتاب عبر الإنترنت بعد الانتهاء من كافة الأعمال المتعلقة بالتدقيق والتصحيح من خلال المراكز المختصة بذلك في العاصمة السورية لشهادة التعليم الأساسي إلى جانب التعليم الثانوي، وقد بدأت الامتحانات يوم 27 مايو والتي استمرت حتى يوم الأربعاء 12 يونيو الجاري، وقد تم البدء في أعمال التصحيح بعد عطلة عيد الأضحى المبارك، وسوف نوفر لكم طريقة الاستعلام عن النتائج برقم الاكتتاب.

نتائج الاكتتاب سوريا 2024 حسب الاسم

أعلنت وزارة التعليم في سوريا عن إتاحة نتائج الامتحانات للصف التاسع خلال الأيام المقبلة بعد الاعتماد لها من قبل وزير التربية وقد بدأت وزارة التربية في الأعمال المتعلقة بتصحيح الأوراق فور انتهاء الاختبارات مباشرة، لكي تعلن النتائج بشكل سريع كما تم توفير المراكز المتعددة للتصحيح في جميع المناطق السورية ليتم تجميعها في دمشق وسوف يتم الإعلان عن النتائج عبر الإنترنت على الصفحة الرئيسية لوزارة التربية السورية ومن خلال التلفزيون السوري.

نتائج التاسع 2024 سوريا حسب الاسم

تحرص وزارة التعليم في سوريا على متابعة مراكز التصحيح المختلفة للتأكد من قيامها بجميع الأعمال بصورة تضمن الشفافية لجميع الطلاب، وقد وجهت تعليماتها للمختصين بضرورة توخي الحذر والدقة خلال عملية التصحيح مع الالتزام بالمراجعات الدقيقة قبل اعتماد هذه النتائج.

وزارة التربية السورية نتائج التاسع حسب الاسم

ويمكن لجميع الطلاب بالصف التاسع في سوريا الاستعلام عن النتائج عبر موقع وزارة التعليم وفق خطوات يمكنك القيام بها، والتي توضحها لكم فيما يلي: