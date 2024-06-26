طريقة الباذنجان المخلل في المنزل بالتتبيلة السرية

الباذنجان المخلل هو واحد من أشهى وأشهر المقبلات في المطبخ العربي، حيث يُضاف إلى الطاولة بجانب الأطباق الرئيسية ليعزز من نكهة الوجبات، ويُعرف الباذنجان المخلل بمذاقه الحامض والحار الذي يميزه عن غيره من أنواع المخللات ويجعله المفضل عند الكثيرين دون غيره، ويمكن تحضيره بسهولة في المنزل بمكونات بسيطة، وفي هذا المقال، سنتعرف على طريقة تحضير الباذنجان المخلل خطوة بخطوة.
مقادير عمل الباذنجان المخلل
الباذنجان المخلل هو إضافة رائعة لمائدتِك، حيث يتميز بطعمه الفريد ونكهته الغنية، لذا جربي تحضيره في المنزل واستمتعي به كمقبلات شهية أو كطبق جانبي مع أطباقك المفضلة بعد توفير المقادير التالية:
- كيلوغرام من الباذنجان الصغير (النوع الطويل أو الدائري الصغير)
- كوب من (الخل الأبيض، الماء)
- 4 فصوص من الثوم المهروس
- 2 ملعقة كبيرة من الملح
- 2 ملعقة صغيرة من الفلفل الأحمر المطحون (حسب الرغبة)
- ملعقة كبيرة من الكمون المطحون
- ملعقة صغيرة من الكزبرة المطحونة
- 1/2 كوب من (عصير الليمون الطازج، زيت الزيتون)
- 2 فلفل حار مقطع (اختياري)
طريقة الباذنجان المخلل
يتميز الباذنجان المخلل بقدرته على تحسين مذاق الوجبات وإضافة نكهة مميزة إلى الطعام، حتى أن البعض يعتبره فاتح قوي للشهية، كما يُعتبر مصدرًا جيدًا للألياف والمواد المغذية الأخرى مما يجعله اختيارًا صحيًا لتنويع النظام الغذائي، ويمكن تحضيره بالآلية التالية:
- اغسلي الباذنجان جيداً وجففيه، ثم قومي بعمل شق طولي في كل حبة باذنجان دون قطعها بالكامل، مما يسمح للتتبيلة بالدخول إلى الداخل.
- اغلي الماء في قدر كبير مع نصف كوب من الخل الأبيض وملعقة كبيرة من الملح.
- أضيفي الباذنجان إلى الماء المغلي واتركيه لمدة 5-7 دقائق حتى يلين قليلاً ولكنه يبقى متماسكاً، ثم صفي الباذنجان واتركيه ليبرد.
- في وعاء كبير اخلطي الثوم المهروس مع الفلفل الأحمر المطحون، الكمون، الكزبرة المطحونة، وعصير الليمون.
- أضيفي زيت الزيتون وقطع الفلفل الحار إذا كنتِ تفضلين المذاق الحار، ثم اخلطي المكونات جيداً حتى تتجانس.
- افتحي الشقوق الموجودة في حبات الباذنجان وضعي كمية مناسبة من التتبيلة داخل كل شق، وتأكدي من توزيع التتبيلة بالتساوي على جميع الحبات.
- ضعي حبات الباذنجان المحشوة في وعاء زجاجي نظيف ومعقم.
- ضعي طبقة من الباذنجان ثم أضيفي كمية من التتبيلة المتبقية، وكرري العملية حتى يمتلئ الوعاء.
- اخلطي المتبقي من الخل الأبيض مع كوب من الماء وصبي الخليط فوق الباذنجان حتى يغمره بالكامل.
- غطي الوعاء بإحكام واتركيه في مكان بارد ومظلم لمدة 3-4 أيام حتى يتخمر الباذنجان ويمتص النكهات.
- بعد التخمير، يمكن تخزين الباذنجان المخلل في الثلاجة ليبقى طازجاً لفترة أطول.
- يُفضل تقديمه بعد مرور أسبوع من التخليل للحصول على نكهة أعمق وأفضل.