طريقة الباذنجان المخلل في المنزل بالتتبيلة السرية

الباذنجان المخلل هو واحد من أشهى وأشهر المقبلات في المطبخ العربي، حيث يُضاف إلى الطاولة بجانب الأطباق الرئيسية ليعزز من نكهة الوجبات، ويُعرف الباذنجان المخلل بمذاقه الحامض والحار الذي يميزه عن غيره من أنواع المخللات ويجعله المفضل عند الكثيرين دون غيره، ويمكن تحضيره بسهولة في المنزل بمكونات بسيطة، وفي هذا المقال، سنتعرف على طريقة تحضير الباذنجان المخلل خطوة بخطوة.

مقادير عمل الباذنجان المخلل

الباذنجان المخلل هو إضافة رائعة لمائدتِك، حيث يتميز بطعمه الفريد ونكهته الغنية، لذا جربي تحضيره في المنزل واستمتعي به كمقبلات شهية أو كطبق جانبي مع أطباقك المفضلة بعد توفير المقادير التالية:

كيلوغرام من الباذنجان الصغير (النوع الطويل أو الدائري الصغير)

كوب من (الخل الأبيض، الماء)

4 فصوص من الثوم المهروس

2 ملعقة كبيرة من الملح

2 ملعقة صغيرة من الفلفل الأحمر المطحون (حسب الرغبة)

ملعقة كبيرة من الكمون المطحون

ملعقة صغيرة من الكزبرة المطحونة

1/2 كوب من (عصير الليمون الطازج، زيت الزيتون)

2 فلفل حار مقطع (اختياري)

طريقة الباذنجان المخلل

يتميز الباذنجان المخلل بقدرته على تحسين مذاق الوجبات وإضافة نكهة مميزة إلى الطعام، حتى أن البعض يعتبره فاتح قوي للشهية، كما يُعتبر مصدرًا جيدًا للألياف والمواد المغذية الأخرى مما يجعله اختيارًا صحيًا لتنويع النظام الغذائي، ويمكن تحضيره بالآلية التالية: