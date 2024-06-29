“ألـف مـبـروووك bac.men.gov.ma“ نتائج البكالوريا 2024 بالمغرب عبر موقع نتائج الباكالوريا

يترقب الكثير من الطلاب في المغرب الإعلان عن نتائج البكالوريا 2024، والتي يمكنهم الاستفسار عنها من خلال الرابط الرسمي الذي توفره لهم وزارة التعليم المغربية لكي تسهل عليهم التعرف على نتائج البكالوريا بخطوات سهلة للغاية بشكل إلكتروني، وسوف نستعرض معكم الخطوات اللازمة للاستعلام عن نتائج البكالوريا في المغرب.

نتائج البكالوريا 2024 بالمغرب

أعلنت وزارة التعليم المغربية عن إمكانية الاطلاع على النتائج من اليوم 26 من يونيو الجاري أما نتائج الدورة الاستدراكية لامتحان البكالوريا سوف يتم الإعلان عنها بشكل رسمي يوم الجمعة 22 من يوليو كما من المنتظر الإعلان عن نتائج الباك bac men gov ma من خلال الرابط الإلكتروني taalim.ma، وللاستعلام عن هذه النتائج لابد من اتباع ما يلي:

قم بالدخول بشكل مباشر على موقع نتائج البكالوريا في المغرب.

ثم قم بكتابة رقم المسار الخاص بالطالب للاستعلام عن النتائج.

الخطوة الأخيرة اضغط على الزر ابحث.

سوف تظهر نتيجة الطالب المراد الاستعلام عنها.

الاطلاع على نتائج البكالوريا BAC

كما يمكن الاستفسار عن نتائج الباك في المغرب الدورة العادية عبر خدمة الرسائل القصيرة وهي ضمن الخدمات الإلكترونية التي تتيح للطلاب الإطلاع على نتائج البكالوريا gov ma. من خلال ما يلي:

لابد من إضافة رقم المسار بعد الدخول إلى الحساب الشخصي.

ثم يتم إضافة رقم الهاتف الخاص بالطالب.

يتم اختيار خدمة الهاتف، ثم وضع أرقام الهواتف لولي الأمر.

ومن ثم يتم النقر فوق زر الحفظ.

نتائج الباك في المغرب taalim ma

كما يمكن الإطلاع على نتائج البكالوريا بالمغرب من خلال الموقع الإلكتروني taalim ma حيث يتم استخدام البريد الإلكتروني إلى جانب الرقم السري للطالب ومن الضروري تفعيل البريد الإلكتروني لكي يتم الطالب من الاطلاع على النتائج من خلال الموقع الإلكتروني المعتمد من الوزارة لإظهار نتائج bac maghreb.