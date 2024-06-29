“اعرف نتيجتك حااالا” نتائج التاسع اليمن صنعاء 2024 موقع الوزارة الرسمي moe-ye.net

ينتظر الكثير من الطلاب في الصف التاسع باليمن ظهور النتائج خلال الأسبوع الجاري، وقد بدأت التساؤلات من جميع الطلاب عن موعد إعلان الوزارة عن النتائج والطريقة المتبعة للاستفسار عنها خاصة بعد تأكيد الوزارة لظهور النتائج فور انتهاء لجان التصحيح من عملها إلى جانب المراجعة الدقيقة والمؤكدة في ذات الوقت حيث تحرص الوزارة على الإعلان عن النتائج بكل شفافية ونزاهة في تقييم مستوى الطلاب ورصد درجاتهم والنقاط التي حصلوا عليها.

نتائج التاسع اليمن صنعاء 2024

تعد وزارة التربية اليمنية وهي المصدر الرسمي للإعلان عن نتائج التاسع اليمن ويمكن الإطلاع على درجات كل طالب من خلالها ولهذا فقد وفرت الوزارة خطوات بسيطة عند ظهور النتيجة تتلخص فيما يلي:

في البداية يدخل الطالب على موقع وزارة التربية اليمنية.

ثم يسجل الدخول باستخدام الاسم ثم كلمة المرور الخاصة به.

بعد ذلك يمكن النقر على زر نتائج الاختبارات.

ومن ثم الضغط على نتائج التاسع الأساسي.

بعدها يكتب الطالب رقم جلوسه.

ثم يضغط فوق أيقونة بحث.

ينتظر قليلا حيث يتم عرض درجات الطالب والتقديرات بالكامل.

نتائج الصف التاسع 2024 عبر موقع الإدارة العامة

كما وفرت وزارة التربية اليمنية طريقة أخرى للاستفسار عن نتائج التاسع اليمن ويمكن القيام ببعض الخطوات للتعرف على النتيجة وهي كالتالي:

أولا أدخل على الموقع الإلكتروني الإدارة العامة للاختبارات بالوزارة.

ثم اختر تبويب النتائج.

من القائمة المعروضة أمامك اضغط على تبويب التاسع.

ثم حدد العام الدراسي 2023/2024.

قم بتدوين رقم الجلوس.

ثم اضغط فوق خانة البحث عن النتيجة.

أخيرا انتظر حتى يتم ظهور النتيجة بالكامل.

موعد ظهور نتيجة الصف التاسع باليمن

كما كشفت وزارة التربية اليمنية عن قرب الإعلان عن نتائج التاسع اليمن كما أن عملية التصحيح والرصد لا تزال مستمرة، وسوف يتم الإعلان عنها خلال الأيام المقبلة عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية اليمنية بالإضافة إلى الموقع الإلكتروني للإدارة العامة للاختبارات.