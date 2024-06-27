خطوات التقديم للتسجيل فى سكنات عدل 3 وما هي شروط التقديم

تعتبر مشكلة السكن من أبرز التحديات التي تواجه العديد من الأسر في الجزائر في هذا السياق تسعى الحكومة الجزائرية من خلال الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره (عدل) إلى توفير حلول سكنية ملائمة للمواطنين بهدف تحسين نوعية الحياة وتلبية الطلب المتزايد على السكن من بين البرامج السكنية التي أطلقتها الوكالة حيث يأتي برنامج عدل 3 الذي يتميز بتقديم وحدات سكنية عالية الجودة وبمواصفات تشطيب ممتازة يهدف هذا البرنامج إلى توفير مساكن ميسورة التكلفة تلبي احتياجات مختلف شرائح المجتمع خاصة ذوي الدخل المتوسط تابعونا لمعرفة التفاصيل.

شروط التقديم على سكنات عدل 3

أعلنت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره (عدل) في الجزائر عن فتح باب التسجيل في برنامج سكنات عدل 3 بمواصفات تشطيب عالي الجودة إليك الشروط الواجب توافرها عند التقديم على سكنات عدل 3 والتى تتمثل فى الاتى:

يجب أن يكون المتقدم جزائري الجنسية.

يجب أن يكون عمر المتقدم لا يقل عن 21 سنة.

يجب أن يكون دخل الأسرة الشهري بين 24,000 دينار جزائري و 108,000 دينار جزائري.

يشترط عدم امتلاك المتقدم أو زوجته لسكن آخر عند تقديم الطلب.

يجب أن لا يكون المتقدم قد استفاد من أي برنامج سكني مدعوم من الدولة سابقاً.

يجب أن يكون لدى المتقدم القدرة على دفع المساهمة الأولى المطلوبة عند التسجيل بالإضافة إلى الالتزام بدفع الأقساط الشهرية.

المستندات المطلوبة للتقديم على سكنات عدل 3

نسخة من بطاقة التعريف الوطنية.

شهادة ميلاد.

شهادة عدم الملكية العقارية.

شهادة العمل وكشف الراتب الشهري.

شهادة عائلية للحالة المدنية. (للأشخاص المتزوجين).

إثبات دخل الزوجة، إذا كانت تعمل.

موعد التسجيل في سكنات عدل 3

يتم الإعلان عن مواعيد التسجيل على الموقع الرسمي لوكالة عدل وفي وسائل الإعلام المحلية من المهم متابعة هذه الإعلانات للتسجيل في الموعد المحدد.

خطوات التقديم للتسجيل فى سكنات عدل 3