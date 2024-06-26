طريقة عمل البصل المخلل في المنزل بأسرار المحلات

البصل المخلل هو نوع من المقبلات الشهية التي تتميز بنكهتها الحامضة والمقرمشة، مما يجعله إضافة مثالية للأطباق المختلفة مثل المشاوي والسندويشات والسلطات، ويتم تحضير البصل المخلل عن طريق نقع البصل الصغير في محلول مكون من الخل والماء والملح والسكر، مع إضافة التوابل والأعشاب لتعزيز النكهة، كما يمتاز البصل المخلل بفوائده الصحية المتعددة فهو غني بمضادات الأكسدة ويساعد في تحسين الهضم و دعم صحة الجهاز المناعي، لذا يُعتبر البصل المخلل خيارًا لذيذًا وصحيًا يمكن تحضيره بسهولة في المنزل.

مقادير البصل المخلل

البصل المخلل هو واحد من الأطباق الجانبية الشهيرة التي تضفي نكهة مميزة على الوجبات، حيث يُعتبر خيارًا رائعًا لإضافة طعم حامض ولذيذ إلى الأطباق ويُقدّم غالبًا مع المشاوي و السندويشات، وتحضير البصل المخلل في المنزل سهل للغاية ويحتاج إلى مكونات بسيطة تتمثل في التالي:

كيلوغرام من البصل الصغير (بصل مخلل)

2 كوب من الخل الأبيض

كوب من الماء

2 ملعقة كبيرة من الملح

2 ملعقة كبيرة من السكر

ملعقة صغيرة من (حبوب الفلفل الأسود، حبوب الخردل)

2 ورقة غار

2 فص ثوم مهروس (اختياري)

فلفل أحمر حار مقطع إلى شرائح (اختياري)

طريقة البصل المخلل

البصل المخلل هو إضافة رائعة لأي وجبة كما يمتاز بفوائده الصحية العديدة، حيث يحتوي البصل على مضادات الأكسدة التي تساهم في تعزيز الجهاز المناعي ومكافحة الالتهابات، كما يساعد الخل في تحسين عملية الهضم ويعمل كمضاد للبكتيريا، لذا فإن تناول البصل المخلل يمكن أن يضيف قيمة غذائية إلى وجباتك اليومية، ويمكن تحضيره بالشكل الآتي: