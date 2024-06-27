تنسيق الثانوية العامة الاسكندرية 2024-2025 وأهم الشروط المطلوبة للتقديم

شهدت محركات البحث اهتماما متزايدا من قبل الطلاب وأولياء الأمور حول تنسيق الثانوية العامة الاسكندرية 2024-2025، وذلك بعد اعتماد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية للحد الأدنى للقبول بالثانوية العامة للعام الدراسي المقبل والذي تم تحديده عند 220 درجة هذا الشرط يعتبر أساسيا لقبول الطلاب في مدارس الثانوية العامة بالمحافظة.

سيتم فتح باب التقديم للمرحلة الثانوية فورا بعد الإعلان عن بالتنسيق، وستستمر فترة التقديم لمدة شهر كامل بعد الانتهاء من إجراءات التقديم للمرحلة الأولى، ستقوم إدارات التعليم في الإسكندرية بحصر وتحديد الأماكن الشاغرة في المدارس المختلفة، بناءً على هذا الحصر سيتم إعلان الحد الأدنى للقبول في المرحلة الثانية.

تنسيق الثانوية العامة الاسكندرية 2024-2025

منذ لحظات قليلة، أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية عن اعتماد تنسيق الثانوية العامة الاسكندرية 2024-2025، وهو قرار أثار اهتماما كبيرا بين الطلاب وأولياء الأمور، تم تحديد الحد الأدنى للقبول في مدارس الثانوية العامة عند 220 درجة كمرحلة أولى، وتم إعلان هذا القرار في حضور الدكتور عربي أبو زيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية الذي شدد على أهمية الانتظام والالتزام بالمعايير التعليمية العالية في الإسكندرية.

قرار الحد الأدنى للقبول يأتي ضمن سياق حرص السلطات التعليمية في المحافظة على تحسين جودة التعليم وتوفير بيئة مدرسية محفزة للطلاب، يأتي هذا الإعلان في وقت استراتيجي حيث تتزامن معه مرحلة التقديم الأولى التي تستمر لمدة شهر، حيث يتم فيها تسكين الطلاب وتحديد الأماكن الشاغرة في مختلف إدارات التعليم بالمحافظة.

تنسيق الثانوي الفني في الإسكندرية

محافظ الإسكندرية، اللواء محمد الشريف قد أعلن قبول التعليم الفني في المحافظة للعام الدراسي 2024/2025 كمرحلة أولى لكل مدرسة، بناء على ظروف وإمكانيات المدارس الفنية المختلفة، تم اتخاذ هذا القرار استنادًا إلى توفر الفصول الدراسية والورش والمعامل اللازمة في التعليم الفني الصناعي، الزراعي، التجاري، والفندقي، بالإضافة إلى التعليم المزدوج.

هذا القرار يأتي في إطار سعي السلطات التعليمية لتوسيع قاعدة الاختيارات التعليمية للطلاب وتقديم فرص تعليمية متنوعة تتناسب مع اهتماماتهم وميولهم المستقبلية، يهدف القرار أيضا إلى تعزيز البنية التحتية للتعليم الفني في المحافظة وتحسين جودة التعليم المقدم بهذه المدارس.