أشهى الأطباق الجانبية .. طريقة عمل التومية في المنزل بمذاق الجاهزة وبدون طعم لاذع

تعد التومية واحدة من أشهى أطباق الصوصات التي تفتح الشهية عند تناول الوجبات والمشويات، حيث يتم تقديم التومية مع سندوتشات الشاورما السوري ووجبات المشاوي والمكس جريل والدجاج الفريد تشيكن وشرائح الاستربس و البانيه والمسحب والبطاطس المقلية والأطباق السورية خاصة فتة الشاورما السوري والعديد من الأصناف اللذيذة في قائمة الطعام في المطاعم والمحلات.

مقادير عمل التومية في المنزل

يمكن تحضير طبق التومية في المنزل بنفس مذاق الجاهز من خلال تحضير المكونات التالية:

كوب من الماء بمعدل 200 مل.

10 جرام من النشا.

10 مل خل طعام.

15 مل حليب كامل الدسم سابق الغليان.

رشة ملح.

15 مل مايونيز.

15 مل عصير ليمون.

2 ملعقة من الزبادي.

10 جرام ثوم مفروم.

زيت الطعام.

طريقة عمل التومية في المنزل بمذاق لذيذ

تعد وصفة التومية في المنزل من أبسط أنواع الأطباق الجانبية التي يتم تحضيرها بسهولة في المنزل، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية: