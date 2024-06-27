“مـــبروووك للناجـــحـيـن“ نتائج البكالوريا 2024 المغرب عبر وزارة التربية الوطنية bac.men.gov.ma

أعلنت وزارة التربية الوطنية في المغرب عن ظهور نتائج الباكالوريا 2024 بالمغرب خلال الساعات القادمة الماضية، الجدير بالذكر أن الباكلوريا من أهم المراحل الدراسية بالنسبة للطلاب في المغرب حيث يتحدد من خلالها المسارات المستقبلية وتحدد للطالب التخصص الذي سيستمر فيه طوال عمره، ويبحث الطلاب عن خطوات الاستعلام عن النتيجة من خلال رابط الوزارة الرسمي.

نتائج البكالوريا 2024 المغرب عبر وزارة التربية الوطنية

حددت وزارة التربية الوطنية بالمغرب للاستعلام عن نتائج الباكالوريا موقع bac.men.gov.ma وهو أحد المنصات التي ستعرض النتائج بشكل رسمي بالإضافة إلى موقع taalim.ma، ويستطيع الطالب معرفة نتيجته من خلال كتابة رقم المسار فقط وسيحصل على النتيجة مباشرة، ولمعرفة النتائج يجب اتباع الخطوات التالية:-

أولا يجب زيارة موقع الرسمي للنتيحة من هنا.

كتابة وإدخال رقم المسار.

يجب تحديد نتائج البكالوريا.

كتابة رقم التسجيل الخاص بالطالب.

بعد ذلك يجب إدخال الرقم السري الخاص بالطالب.

الضغط على أيقونة عرض النتيجة.

اعلان نتائج البكالوريا 2024 بالمغرب

أكدت وزارة التربية الوطنية بالمغرب أن عملية تصحيح الدرجات جاءت وفق ضوابط معينة بعيدة تمام عن أي ظلم لأي طالب مع مراعاة أن يحصل كل طالب على حقه كاملا، وكان الطلاب يعيشون فترة من القلق والتوتر الكبير في الماضي نظر لما تعنيه نتاءج الباكلوريا من أهمية كبرى، حيث يتحدد مستقبل الطالب بناء على درجاته في تلك المرحلة الدراسية المختلفة.