موعد طرح شقق الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل مع كيفية حجز شقق الإسكان 2024 والأوراق المطلوبة

يرغب الكثير من المواطنين في معرفة موعد طرح شقق الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل، حيث يمكن الحصول على شقة سكنية بأسعار مناسبة وبالتقسيط على عدة سنوات من خلال وزارة الإسكان الاجتماعي، ومع ذلك هناك العديد من الشروط والمتطلبات التي يجب تلبيتها للحصول على شقة لمحدودي الدخل، وسنقوم بعرضها لكم في السطور التالية بالإضافة إلى كافة التفاصيل التي تتعلق بشقق الإسكان الاجتماعي.

موعد طرح شقق الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل

حددت وزارة الإسكان موعد تقديم شقق الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل ومن المقرر أن يكون يوم الأحد الموافق 30 يونيو 2024 لتوفير كراسة شروط مشروع فالي تاورز، يتميز المشروع بالعديد من المميزات منها أن مساحة الوحدة السكنية تتراوح من 95 إلى 100 متر ويمكن للأسر التقسيط على فترات زمنية طويلة تتراوح بين ثلاث إلى سبع سنوات.

كيفية حجز شقق الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل 2024

كشفت وزارة الإسكان عن كيفية حجز الشقق للأشخاص ذوي الدخل المحدود، حيث يمكنك الحصول على شقة من خلال اتباع الخطوات التالية:

شراء وقراءة كراسة التفصيلات للشقق المخصصة لذوي الدخل المحدود.

ادخل إلى الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي.

اكتب جميع البيانات الشخصية اللازمة لحجز الشقة.

يجب أن يكون عمر الشخص المتقدم للحصول على شقق الإسكان 21 عاما على الأقل.

يجب أن يكون الشخص المتقدم للحصول على الشقة من المولودين في المحافظة أو من المقيمين والعاملين فيها.

لا يسمح للمتقدم بالحصول على أكثر من وحدة سكنية واحدة.

لا يستطيع الزوج التقدم لطلب حجز شقة إذا كانت الزوجة قد حصلت على شقة سابقا.

يجب أن يدفع مبلغ من أجل جدية الحجز.

لا يحق للطالب الحصول على وحدة سكنية إذا كان قد استفاد من قطعة أرض أو برنامج إسكان قومي.

الأوراق المطلوبة لحجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024 لمحدودي الدخل

أعلنت وزارة الإسكان عن الوثائق المطلوبة لحجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024 لمحدودي الدخل والتي كانت على النحو التالي:

تقديم صورة الرقم القومي للزوج والزوجة.

تقديم شهادة دخل.

إحضار برنت تأمينات إن وجد.

تقديم صور شهادات ميلاد الأبناء.

إحضار قسيمة زواج مميكنة.

تقديم صورة من عقد إيجار الوحدة.

إحضار قيد عائلي مميكن.

تقديم إيصال مرافق.

خطوات حجز شقق الإسكان الاجتماعي

يرغب الكثير من المواطنين في معرفة كيفية حجز شقق الإسكان الاجتماعي والحصول على شقة بنظام التقسيط على فترات طويلة، يمكن القيام بحجز الشقة من خلال الخطوات التالية: