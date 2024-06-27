وزارة التربية تقرر موعد نتائج الثالث المتوسط العراق 2024 【﻿رابط　مباشر】 للاستعلام عن النتيجة

أعلنت وزارة التربية عن استمرارية عملية تصحيح أوراق الامتحان نتائج الثالث المتوسط العراق 2024، وفقًا للمعلومات التي ذكرها المتحدث باسم الوزارة، كريم السيد، فإن العملية لم تكتمل بعد وسيتم الانتهاء منها خلال الأسبوع الحالي، ومن المتوقع بعد ذلك تحديد موعد اعلان النتائج بشكل رسمي ومركزي، هذا وينتظر من الطلبة وأولياء أمورهم الإعلان الرسمي عن نتائج الامتحانات مع بداية الأسبوع المقبل.

موعد نتائج الثالث المتوسط العراق 2024

أكد الناطق الرسمي باسم وزارة التربية العراقية، كريم السيد، في تصريح صحفي أنهم يأملون أن تنتهي مراكز الفحص من الكنترول والفحص في نتائج الثالث متوسط الدور الأول في العراق خلال هذا الأسبوع، وأشار إلى أن الوزارة بذلت أقصى جهدها لتوفير جميع احتياجات الطلاب في جميع امتحانات النتائج في العراق، وأن الأسئلة في جميع الصفوف كانت من مستوى السهل المتوسط.

رابط نتائج الثالث المتوسط العراق 2024

نتائج الصف الثالث المتوسط في العراق تعتبر من أهم النتائج التي يبحث عنها الطلاب وأولياء الأمور بشكل شديد، لذلك توفر الخدمات الإلكترونية لتسهيل الوصول إلى هذه النتائج، يمكن للطلاب زيارة الرابط الإلكتروني لوزارة التربية العراقية أو موقع “نتائجنا“، حيث يوفران خيارات متعددة للاستعلام عن النتائج بكل سهولة ودقة.

استخراج نتائج الثالث المتوسط العراق 2024

يمكن لطلاب وطالبات الصف الثالث المتوسط 2024 الاطلاع على الدرجات على صورة ملفات PDF عن طريق اتباع الإرشادات التالية:

افتح موقع نتائجنا. انقر بجوار المحافظة التي ينتمي إليها الطالب على كلمة “تنزيل”. انتظر ثواني حتي يتم تحميل ملف النتائج. افتح البرنامج بصيغة PDF من على جهازك . ابحث عن النتيجة باستخدام الاسم أو الرقم الامتحاني.

تعرض لك نتيجتك بالتفصيل في كل المواد الدراسية.