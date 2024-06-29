إعلان نتيجة التاسع في اليمن عبر الموقع الرسمي لوزارة التعليم “رسميًا” جميع المحافظات 2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم اليمنية رسميًا نتائج طلاب وطالبات الصف التاسع للعام 2024 في صباح يوم السبت الموافق التاسع والعشرين من يونيو، كما أن الوزارة قامت بالكشف عن النتائج النهائية عبر عدة مواقع رسمية، بما في ذلك موقع الإدارة العامة للاختبارات وموقع وزارة التربية والتعليم، هذا وقد أشارت الوزارة إلى أن النتائج النهائية للدور الأول جاءت مبشرة للغاية، مما يعكس التفاني والجدية التي أظهرها الطلاب خلال العام الدراسي، وإليكم الآن التفاصيل الكاملة من أجل الاستعلام عن نتائج التاسع في اليمن إلكترونيًا

نتيجة التاسع في اليمن 2024

يمكنك الآن الاطلاع على نتائج امتحان الصف التاسع للعام 2024 عبر موقع وزارة التربية والتعليم اليمنية بسهولة ويسر، حيث أن رابط موقع نتائج الصف التاسع في اليمن 2024 متاح من أجل الاستعلام عن نتائج التعليم الأساسي والثانوية العامة، اتبع الخطوات التالية:

زيارة الموقع الرسمي حيث أنه في البداية قم بالانتقال إلى وزارة التربية والتعليم اليمنية

اختيار “النتائج” وذلك من القائمة المنسدلة في الموقع، اختر كلمة “النتائج”.

إدخال رقم المقعد فقط من خلال كتابة رقم مقعد الطالب بشكل صحيح لضمان الحصول على النتيجة الصحيحة.

إكمال المعلومات المتبقية املأ باقي البيانات المطلوبة، بما في ذلك القسم الخاص بالطالب.

البحث عن النتيجة وذلك بعد إتمام إدخال جميع المعلومات، اختر خيار البحث للحصول على نتيجة الطالب.

باتباع هذه الخطوات البسيطة، يمكنك الوصول إلى نتائج الامتحانات بسهولة ومعرفة النتيجة النهائية للعام الدراسي 2024.

نتائج التاسع اليمن 2024 برقم الجلوس عبر وزارة التعليم اليمنية Yemenexam com

في الختام، تعتبر نتائج الصف التاسع للعام 2024 خطوة هامة نحو مستقبل مشرق للطلاب في اليمن، وتعكس الجهود المبذولة من قبل الجميع لتحقيق التميز والتفوق في مجال التعليم.