“تسوق الآن” أحدث عروض موبايلات جرير 2024 والأجهزة الذكية والآيفون بخصومات تتعدى 30% “لا تفوتها”

قامت مكتبة جرير بتقديم الكثير من العروض والخصومات على الهواتف المحمولة لقد قامت مكتبة جرير بتقديم عروض موبايلات جرير 2024 ومكتبة جرير تعد من أفضل وأشهر الأماكن الموجودة في المملكة العربية السعودية التي توفر الهواتف الذكية والكتب وأجهزة الكمبيوتر بجميع لغات العالم وهذه المكتبة أيضًا توفر جميع ألعاب الأطفال وهي متوفرة عبر الإنترنت ويمكن الطلب منها أونلاين .

عروض مكتبة جرير للهواتف الذكية 2024

خلال هذا الأسبوع قامت مكتبة جرير بالتصريح عن قيامها بالكثير من العروض والخصومات على الهواتف الذكية بكافة أنواعها، كما أنها أيضًا تدعم خدمة التقسيط عند الشراء حسب الإمكانية التي يقدر عليها المشتري، وأنواع وأسعار الهواتف المعروضة كالتالي:

هاتف موتورولا موتو جي 14سعته تصل إلى 256 جيجا بايت وهو يباع بسعر 346.96 ريال سعودي .

هاتف هواوي بي 60 برو سعته تصل إلى 256 جيجا بايت وهو يباع بسعر 2.694 ريال سعودي.

هاتف شاومي 13 4G سعته تصل إلى حوالي 256 جيجابايت بايت وهو يباع بسعر 564.35 ريال سعودي .

هاتف هونر ماجيك برو سعته تصل إلى 512 جيجابايت وهو الآن يباع بسعر 3.477 ريال سعودي .

هاتف سامسونج جالاكسي زد فليب 5 سعته تصل إلى حوالي 256 جيجابايت بايت وهو يباع بسعر 2.433 ريال سعودي وهذا الهاتف عليه خصم 29%.

عروض جرير للايفون

هناك العديد من الأشخاص يفضلون هواتف آيفون على باقي الهواتف، وذلك لأن هواتف آيفون تمتلك العديد من المميزات المختلفة ومن أجل ذلك قررت مكتبة جرير توفير أحدث هواتف الآيفون والأسعار خياليه ووفرت مكتبة جرير أنواع كثيرة لهواتف آيفون الحديثة منها:

هاتف آيفون آبل 14 بلس تصل سعته إلى 256 جيجا بايت وهو الآن يباع بسعر 2.946 ريال سعودي.

هاتف آيفون آبل 12 وسعت هذا الهاتف تصل إلى 128 جيجا بايت وهو الآن يباع بسعر 1.825 ريال سعودي.

هاتف آيفون آبل 13 لونه أزرق و سعته تصل إلى 128 جيجا بايت و يباع الآن بسعر2.042 ريال سعودي.

هاتف آيفون آبل 13 سعته تصل إلى 256 جيجا بايت و يباع الآن بسعر 2.477 ريال سعودي.

هاتف آيفون آبل 14 بلس وسعته تصل إلى 128 جيجا بايت و يباع يباع الآن بسعر 2.433 ريال سعودي وهذا الهاتف عليه خصم 27%.

هاتف آيفون آبل 14 وسعته تصل إلى 256 جيجا بايت،وهو يباع الآن بسعر 2.868 ريال سعودي.

موعد انتهاء عروض جرير للموبايلات 2024

وبسبب الأهمية الكبيرة للعروض التي قدمتها وتقدمها مكتبة جرير يريد الكثير من الأشخاص أن يحصلوا على هذه العروض قبل أن تنتهي ولذلك أعلنت مكتبة جرير عن موعد انتهاء العروض، هذه العروض بدأت من يوم 5 شهر يونيو الحالي وسوف تنتهي يوم 30 أو عندما تنفذ الكمية.

كيفية الشراء من موقع جرير؟

إذا كنت تريد شراء الهواتف الذكية أو الكتب أو مستلزمات المدرسة أو أجهزة الكمبيوتر من مكتبة جرير فعليك إتباع خطوات بسيطة وقليلة وهي:

الدخول على موقع مكتبة جرير. بعدها ستجد العديد من الأقسام اختر منهم القسم الذي يناسب المستلزم الذي سوف تشتريه. وبعدها تتبع الخطوات ووضعه في السلة والدفع.

هل خدمة الشحن من موقع جرير مجانية؟

عندما تختار المنتجات التي سوف تشتريها سوف تكون في حيرة من الشركات التي سوف تقوم بعملية الشحن وكذلك من الأسعار الباهظة التي سوف تقوم بدفعها خلال هذه العملية، ولكن عندما تطلب المستلزمات من مكتبة جرير فسوف تكون عملية الشحن مجانية تمامًا فلا تقلق لأن مكتبة جرير جعلتك في أمان من استغلال شركات الشحن.

كيفية إرجاع المشتريات من مكتبة جرير؟

خاصية إرجاع المشتريات من مكتبة جرير خاصية مجانية تماما حيث أنها تمكنك من إرجاع المشتريات والحصول على كل مستحقاتك دون خصم، ويجب أن تتم عملية إرجاع المشتريات في مدة زمنية معينة وهي من 3 إلى 7 أيام من بعد عملية الشراء، وأيضًا عند عملية إرجاع المشتريات يجب أن تكون كما هي عند استلامها وأن يتم وضع الفاتورة الخاصة بالشراء داخل المنتج، ولكن هناك بعض المنتجات التي لا تنطبق عليها عملية الإرجاع وهي الكتب وألعاب الأطفال وغيرها من المنتجات.