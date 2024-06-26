“لعيشة كريمة” شروط التقديم على منفعة المطلقات عمان عبر e-spf.spf.gov.om بهذه الخطوات

شروط التقديم على منفعة المطلقات في عمان هناك الكثير من المواطنين يبحثون عن معرفة رابط التقديم في منفعة المطلقات في سلطنة عمان، حيث تسعى سلطنة عمان جاهدة إلى تقديم المساعدة للعديد من المواطنين الذين يحق لهم الحصول على هذه المساعدة، ولكن مع مراعاة بعض الشروط وضوابط معينة للمطلقة، حيث يساعد على إنصاف هذه المساعدة التي تستحقها المطلقة، حيث تسعى دائما سلطنة صندوق الحماية الاجتماعية عمان، إلى تقديم مجموعة من الخدمات لجميع الشرائح المستحقة وتسعى جاهدة إلى توفيرها إلى مستحقيها.
شروط التقديم على منفعة المطلقات في عمان
لقد وضعت الحكومة شروط التقديم على منفعة المطلقات في عمان للحصول على منفعة المطلقة وهي تترتب في التالي:-
- يجب توافر الجنسية العمانية للمطلقة هي واحدة من أهم متطلبات الأهلية.
- يجب ألا يكون لديك وظيفة في القطاع الخاص أو الحكومي.
- يجب ألا يتجاوز عمر المتقدمين عن الستين.
- يجب أن يكون هناك حساب مصرفي في البنك ساري باسم صاحبة الطلب ليتم إيداع النفقة الشهرية فيه.
- ويشترط على مقدم الطلب الإقامة الدائمة في سلطنة عمان وعدم مغادرتها.
- ويشترط كذلك ألا يتزوج مقدم الطلب مرة أخرى بعد الطلاق.
- يجب أن تكون المتقدمة متزوجة من مواطن عماني ومطلقة داخل سلطنة عمان.
- يجب ألا يتجاوز الدخل الشهري المتقدمة للطلب الحد التحريمي الذي حددته الحكومة العمانية.
خطوات التقديم على منفعة المطلقات في عمان
بعد الاطلاع على شروط التقديم على منفعة المطلقات في عمان ، يمكن للمطلقة التسجيل للحصول على العلاوة الشهرية الصادرة عن صندوق الحماية الاجتماعية بسلطنة عمان، عليك اتباع بعض الخطوات التي تتمثل في الآتي:-
- يجب أن تقوم بزيارة الموقع الإلكتروني صندوق الحماية الاجتماعية .
- عليك البحث عن مربع التسجيل والضغط عليه.
- أولاً يجب تسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك.
- ثم قم بتحميل جميع المستندات المطلوبة، بما في ذلك بطاقة الهوية الوطنية والمستندات التي تثبت حالتك الاجتماعية المطلقة.
- عليك التأكد من صحة المستندات التي تم أرفاقها، ثم اضغط على زر إرسال، وسيقوم صندوق الرعاية الاجتماعية بمراجعة طلبك والتواصل معك لاستكمال أي خطوات إضافية قد تكون ضرورية لمعالجة المساعدة الشهرية.
- وفي حال قبول طلب التقديم على منفعة المطلقات
- سيتم التواصل معك مباشرة لإنهاء الإجراءات النهائية.
- في حالة تم رفض الطلب، فسوف يتم إبلاغك عن سبب الرفض والأسباب المحتملة.
- يجب عليك التأكد من اتباع كافة الخطوات بعناية وذلك لضمان استيفاء جميع المتطلبات وتسهيل عملية الحصول على الدعم الذي تستحقه.