“لعيشة كريمة” شروط التقديم على منفعة المطلقات عمان عبر e-spf.spf.gov.om بهذه الخطوات

شروط التقديم على منفعة المطلقات في عمان هناك الكثير من المواطنين يبحثون عن معرفة رابط التقديم في منفعة المطلقات في سلطنة عمان، حيث تسعى سلطنة عمان جاهدة إلى تقديم المساعدة للعديد من المواطنين الذين يحق لهم الحصول على هذه المساعدة، ولكن مع مراعاة بعض الشروط وضوابط معينة للمطلقة، حيث يساعد على إنصاف هذه المساعدة التي تستحقها المطلقة، حيث تسعى دائما سلطنة صندوق الحماية الاجتماعية عمان، إلى تقديم مجموعة من الخدمات لجميع الشرائح المستحقة وتسعى جاهدة إلى توفيرها إلى مستحقيها.

شروط التقديم على منفعة المطلقات في عمان

لقد وضعت الحكومة شروط التقديم على منفعة المطلقات في عمان للحصول على منفعة المطلقة وهي تترتب في التالي:-

يجب توافر الجنسية العمانية للمطلقة هي واحدة من أهم متطلبات الأهلية.

يجب ألا يكون لديك وظيفة في القطاع الخاص أو الحكومي.

يجب ألا يتجاوز عمر المتقدمين عن الستين.

يجب أن يكون هناك حساب مصرفي في البنك ساري باسم صاحبة الطلب ليتم إيداع النفقة الشهرية فيه.

ويشترط على مقدم الطلب الإقامة الدائمة في سلطنة عمان وعدم مغادرتها.

ويشترط كذلك ألا يتزوج مقدم الطلب مرة أخرى بعد الطلاق.

يجب أن تكون المتقدمة متزوجة من مواطن عماني ومطلقة داخل سلطنة عمان.

يجب ألا يتجاوز الدخل الشهري المتقدمة للطلب الحد التحريمي الذي حددته الحكومة العمانية.

خطوات التقديم على منفعة المطلقات في عمان

بعد الاطلاع على شروط التقديم على منفعة المطلقات في عمان ، يمكن للمطلقة التسجيل للحصول على العلاوة الشهرية الصادرة عن صندوق الحماية الاجتماعية بسلطنة عمان، عليك اتباع بعض الخطوات التي تتمثل في الآتي:-