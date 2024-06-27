“جددها الان بسيت مباشر”.. طريقة تجديد منحة البطالة 2024 الجزائر كل 6 أشهر عبر الوكالة الوطنية للتشغيل anem.dz

يرغب الكثير من مواطنين الجزائر في التسجيل وتجديد منحة البطالة، ومن هنا بدأت معدلات البحث تزداد حول معرفة كيفية التسجيل في المنحة، وما هي شروط التسجيل في المنحة، لذلك دعونا نتعرف على خطوات التسجيل في منحة البطالة الجزائر وطريقة التجديد كل 6 أشهر عبر الوكالة الوطنية للتشغيل تابعونا.

طريقة تجديد منحة البطالة 2024 الجزائر

تقوم الوكالة الوطنية للتشغيل بالجزائر تجديد المنحة البطالة كل ست شهور، وذلك لضمان وصول مبلغ المستحقين واستبعاد غير المستحقين، ويمكنك التسجيل من خلال تنفيذ الخطوات التالية:

الذهاب الي موقع الوكالة الوطنية للتشغيل في الجزائر.

قم بإدخال رقم الهوية الوطنية، ورقم التسجيل.

قم بتدوين كافة البيانات المطلوبة وإرفاق المستندات المطلوبة منك.

وفي النهاية قم بالضغط على زر تمديد الطلب.

أسباب رفض منحة البطالة في الجزائر

يوجد بعض الأسباب التي تؤدي إلى رفض المنحة وهي كما يلي:

أن تكون بطاقة التسجيل منتهية الصلاحية.,

تجاوز سن المتقدم المحدد عن 40 عام.

رفض المشاركة أو التغيب أو التخلي عند التكوين.

وفاة المستفيد.

في حال وجود تأمين اجتماعي للمتقدم.

رفض تلبية الاستدعاء أو رقم الهاتف خطأ.

شروط تجديد منحة البطالة الجزائر

هناك بعض الشروط التي يجب أن تتوفر للحصول على المنحة وهي كما يلي: