“حقق حلمك واربح الجائزة الكبيرة” خطوات الاشتراك في مسابقة الحلم 2024 للفوز بمليون دولار مع مصطفى الآغا

يرغب الكثير من المواطنين في شتى أنحاء الوطن العربي مع خطوات الاشتراك في مسابقة الحلم، حيث تعتبر مسابقة الحلم من أبرز وأهم المسابقات في الوطن العربي، إذ تتسم بالمصداقية والشفافية منذ بدايتها وحتى الآن، لهذا السبب يتابع العديد من المواطنين كل الأخبار المتعلقة بهذه المسابقة، في السطور التالية سنتعرف على كيفية الاشتراك فيها وأرقام التواصل والشروط المطلوبة.

خطوات الاشتراك في مسابقة الحلم 2024

يرغب العديد من الأشخاص في الوطن العربي في المشاركة في مسابقة الحلم 2024 بسهولة وبساطة، للحصول على حوالي مليون دولار أمريكي، والتي تعلن عنها عبر مجموعة قنوات MBC ويقدمها الإعلامي مصطفى الأغا، يمكن تحقيق هذا باتباع الخطوات التالية:

يجب على الشخص أن يبحث عن رقم الاشتراك في المسابقة المخصص للبلد الذي يعيش فيه.

يقوم الشخص المتقدم بإرسال رسالة نصية تحتوي على كلمة “حلم” إلى رقم الاشتراك الخاص بدولته.

سيتم الرد على الشخص بشكل فوري برسالة تأكيد.

ستتلقى عدة أسئلة يجب عليه الإجابة عليها بدقة.

ما هي شروط التسجيل في مسابقة الحلم 2024؟

أعلن منظمو مسابقة الحلم 2024 عن شروط التسجيل في المسابقة والتي تتضمن أن يكون المتقدم مقيما في إحدى الدول العربية وأن يكون عمره لا يقل عن 18 عاما، كما يجب على المتقدم قراءة جميع الشروط والأحكام والموافقة عليها، يشترط أيضا أن لا يكون هناك أي صلة قرابة بين المتقدم وأي شخص يعمل في البرنامج أو قناة إم بي سي.

أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم

قام منظمو مسابقة الحلم 2024 بتخصيص أرقام خاصة للاشتراك للمشاركين من عدة دول مختلفة، يمكن للمتقدمين إرسال رسالة نصية تحتوي على كلمة “الحلم” إلى هذه الأرقام، عزيزي القارئ إليك الأرقام كالتالي: