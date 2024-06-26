طريقة الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة “هنـــا” أحصل على سيارة ذوي الهمم مجانًا 2024

يبحث الكثير من ذوي القدرات الخاصة خلال الأيام الأخيرة الماضية عن الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة حيث يعتبر كارت الخدمات المتكاملة من أهم وسائل الدعم التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي للمواطنين من أصحاب الإعاقات المزمنة ، ويتم تحديد نوع كارت الخدمات المتكاملة وفق رأي اللجنة الطبية التي يتم العرض عليها بالتعاون مع وزارة الصحة المصرية ، ويسهل كارت الخدمات المتكاملة العديد من الخدمات في الحياة اليومية على المواطنين من أصحاب القدرات الخاصة.

الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة

يستطيع جميع المواطنين من أصحاب القدرات الخاصة الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة من خلال موقع وزارة التضامن الاجتماعي وذلك عن طريق الخطوات التالية.

أولًا قم بالدخول عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي. ثم قم بالضغط على أيقونة “خدمات ذوي الإعاقة”. ثم قم بالضغط علي “الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة”. ثم قم بتسجيل الرقم القومي الخاص بالمواطن. ثم اضغط على “استعلام”. تظهر نتيجة كارت الخدمات المتكاملة بالقبول أو الرفض.

مزايا كارت الخدمات المتكاملة 2024

يتساءل الكثير من المواطنين المستحقين للحصول على كارت الخدمات المتكاملة عن المزايا التي يوفرها كرات الخدمات المتكاملة حيث يستطيع الحاملين لكارت الخدمات المتكاملة من الحصول على العديد من الخدمات والتسهيلات في شتى المؤسسات والمصالح الحكومية وهي كالتالي.