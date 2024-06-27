“جميع الكشوفات” رابط أسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية 2024 الوجبة الأخيرة PDF عبر منصة مظلتي

يترقب عدد كبير من المواطنين في دولة العراق ظهور أسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية 2024 الوجبة الأخيرة، حيث إنها تعتبر من أهم منح المساعدات التي تقدمها الحكومة العراقية والمتمثلة في وزارة العمل والشئون الإجتماعية للأسر محدودة الدخل في جميع أنحاء العراق، حيث إنها تساعدهم على متطلبات الحياة المعيشية وارتفاع الأسعار ومواجهة الحالية الإقتصادية الصعبة التي يمروا بها، ومن خلال موقعنا “البديل” سنتابع معكم خطوات الإستعلام على أسماء الرعاية الإجتماعية الوجبة الأخيرة 2024.

أسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية 2024

تؤكد وزارة العمل العراقية على الأسر الفقيرة ومحدودة الدخل في جميع أنحاء البلاد المتقدمين للحصول على منحة الرعاية الإجتماعية بضرورة إدخال البيانات بشكل صحيح، حيث يقوم الباحثون الإجتماعيون بالوزارة بإجرء البحث الميداني للتأكد من مدى أحقيتهم للحصول على المنحة، وتتيح الوزارة عبر منصة مظلتي الإلكترونية رابط إلكتروني يستطيع المتقدمين من خلاله الإستعلام على أسماء الرعاية الإجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 PDF من خلال الخطوات الآتية:-

الدخول على الرابط الرسمي منصة مظلتي.

اضغط على أسماء الرعاية الإجتماعية العراق 2024.

ثم اضغط على الإستعلام على المقبولين للرعاية الإجتماعية.

حدد رقم الدفعة التي ترغب في الإستعلام عنها.

ستظهر لك على الفور أسماء المستحقين للرعاية الإجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 PDF.

أسماء الرعاية الإجتماعية الوجبة الأخيرة PDF

كما تعلن وزارة العمل والشئون الإجتماعية عبر صفحتها الرسمية على موقع “تليجرام” أسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية 2024 الوجبة الأخيرة فور صدورها، وهناك شروط معينة لابد من توافرها في الأشخاص المتقدمين للحصول على الوجبة وهي:-