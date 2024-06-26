لينك نتيجة البيام الجزائر 2024 bem.onec.dz شهادة التعليم المتوسط في الجزائر الذي كثر البحث عليه من قبل الكثيرين من الاباء والطلاب المقيدون بمرحلة التعليم المتوسط في الجزائر، حيث تعد نتائج امتحانات البيام لهذا العام 2024 من بين أهم النتائج التي تشغل بال الأهالي من الاباء والامهات، لذلك نقدم لكم خطوات معرفة نتيجة التعليم المتوسط في الجزائر 2024.

لينك نتيجة البيام الجزائر 2024 bem.onec.dz شهادة التعليم المتوسط في الجزائر

يمكنكم الاستعلام عن نتيجة البيام في الجزائر بكل سهولة من خلال موقع الوزارة وفقاً إلى الخطوات التالية:

أولا الذهاب إلي الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التربية الوطنية الديوان الوطني للمسابقات والامتحانات.

اختيار المرحلة التعليمية والعام الدراسي.

تحديد الكشف علي نتائج امتحانات شهادة التعليم المتوسط.

كتابة رقم الجلوس الخاص بكل طالب وطالبة والرقم السري.

الضغط على كلمة إظهار النتيجة والانتظار.

عند ظهور النتيجة والاعلان عنها رسميا سوف يتم عرض النتيجة بالتفصيل ويتم معرفة جميع درجات المواد التي قام الطالب بتأدية الامتحانات فيها ومعرفة المجموع المتحصل عليه من المجموع الكلي.

رابط استخراج نتيجة البيام الجزائر

قامت وزارة التربية الوطنية بتوفير رابط إلكتروني رسمي يمكن للطلاب واولياء الامور الدخول عليه للاستعلام والكشف عن نتائج الامتحانات وتقديم الشكاوي والاقتراحات عليه وذلك توفيرا للوقت والجهد، لهذا عليكم الدخول على رابط البيام 2024.

الاستعلام عن نتيجة المتوسط الجزائر من خلال رسائل sms

يمكنكم الاستعلام عن نتيجة التعليم المتوسط البيام الجزائر في حالة ظهورها من خلال رقم الهاتف المحمول بادخال #567* ومتابعة الخطوات بالترتيب للحصول على النتيجة، كما يمكن أيضا إرسال رسالة نصية تحتوي علي رقم التسجيل الخاص بكل طالب او طالبة علي هذا الرقم 6262 ليصل رسالة نصية بظهور النتيجة.