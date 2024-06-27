لمشاهدة عالم الحيوانات.. تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك2024

يقوم الكثير من الأشخاص بمتابعة قناة ناشيونال جيوغرافيك، و نظرا لأنه تم تجديد تردد القناة فإنه، فإن الكثير يقوم بالبحث عن التردد الجديد للقناة، من أجل ذلك سوف نعرض لكم في هذا المقال تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد، وذلك لأن الكثير يريدون أن يقوموا بمشاهدة هذه القناة الرائعة و التي تقوم بعرض مواضيع هامة وجذابة عند الكثير من الأشخاص مثل عالم الحيوانات والنباتات والحشرات و غيرها، ومن خلال هذا المقال سوف نوضح لكم ما هو تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد، و ما هي قناة ناشيونال جيوغرافيك .

قناة ناشيونال جيوغرافيك

تم إنشاء قناة ناشيونال جيوغرافيك منذ أكثر من 20 عام، و هي قناة عربية يمكنك أن تعمل علي كافة الاقمار الصناعية و تقوم بتقديم مجموعة متنوعة و كبيرة من البرامج المميزة والأفلام الوثائقية التي يقوم بمتابعتها اعداد كبيرة من الأشخاص.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك

تستطيع أن تقوم بتنزيل القناة وذلك عن طريق تردد القناة، و ذلك من خلال القمر الصناعي نايل سات و بطريقة بسيطة و سهلة و ذلك من خلال إتباع هذه الخطوات و هى:

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك هو:11411.

القمر الصناعي هو:نايل سات.

معدل ترميز القناة هو: 27500.

الاستقطاب هو: أفقي.

معدل تصحيح الخطأ هو 5/6.

الجودة: HD.

و تستطيع بعد ذلك أن تقوم بالاستمتاع بمشاهدة قناة ناشيونال جيوغرافيك و متابعة جميع البرامج و الأفلام الوثائقية الممتعة و الشيقة و التي يحبها الكثير، و يقومون بمتابعة هذه القناة الأكثر من رائعة و الممتعة.