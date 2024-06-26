كشوفات pdf .. أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 في جميع محافظات العراق

جهاد حسين تاريخ النشر تصنيف عربي و دولي
كشوفات pdf .. أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 في جميع محافظات العراق

تعد منحة الرعاية الاجتماعية في مدن العراق  مصدرا أساسيا  للدعم المالي لجميع الفئات المستحقة وفي الوقت الحالي ينتظر مجموعة كبيرة من الأشخاص المستفيدين الإعلان عن جميع أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية ورغم من ذلك هناك بعض الشائعات المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن الأسماء التي تمت شمولها بهذه المحنة إلا أن الحكومة قامت بالتأكيد أن الدعم لا يزال مستقرا وهذه الشائعات أثارت الكثير من القلق وتوتر بين المواطنين الذين يستحقون هذه الدعم والحصول على هذه المنحة ومن خلال مقالنا هذا سوف نوضح لكم كل المعلومات التي ترغب في معرفتها بشكل مفصل فتابعونا.

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

في الفترة الأخيرة  انتشر الكثير من الشائعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول ظهور كشف أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في مدينة العراق ولكن قامت الحكومة العراقية بإصدار بيانا رسميا لتطمئن قلوب المواطنين بأن الدعم لا يزال دائما وأنه سوف يتم إعلان كشف الأسماء الأشخاص المستفيدين في أسرع وقت ممكن.

ومع ذلك لم تحدد الحكومة العراقية موعدًا رسميًا للإعلان عن كشف  الأسماء وقامت الحكومة بتقديم مجموعة كبيرة من الطلبات وتتطلب مراجعة كل  الطلبات وقتًا بشكل مدقق فيها.

طريقة الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

إذا كنت ترغب في الحصول على رابط الاستعلام يمكنك أن تقوم بمتابعة تلك الخطوات التالية:

  • في البداية الأمر يمكنك أن تقوم بالتسجيل الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بمنصة مظلتي عندما تقوم بالضغط من هنا .
  • سجل الدخول إلى حسابك الشخصي بشكل مباشر.
  • قم بالبحث عن برنامج الرعاية الاجتماعية ثم بعد ذلك قم باختيار اسم المحافظة التي ترغب في الاستعلام عنها.
  • أدخل كل البيانات المطلوبة منك بشكل صحيح ثم بعد ذلك قم بالضغط على زر الاستعلام.
  • انتظر بعض الوقت ليتم الظهور أمامك عرض كل النتائج وسوف تتمكن من معرفتها ما إذا كنت مشمولًا بالرعاية الاجتماعية أم لا.
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معلومات الكاتب
جهاد حسين

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