أبشر الشهر الجديد جاي بالخير كله “تموين شهر يوليو 2024 بعد الزيادة” .. مبروك الزيادة

هناك كثير من الأشخاص يقومون بالتساؤل عن تموين شهر يوليو 2024 بزيادة اذ ان هناك العديد من الأخبار الشائعة التي تتضمن زيادة تموين الشهر القادم من يوليو، ويريد الأشخاص التعرف على حقيقة الأمر لذا قامت وزارة التموين بالاشارة إلى كافة التفاصيل التي تخص ذلك، وفيما يلي نرفق لكم جميع مايتعلق بهذا الخبر.

تموين شهر يوليو 2024 بعد الزيادة

هناك أشخاص لا حصر لهم يريدون أن يتعرفوا على تموين شهر يوليو 2024، ومن الجدير بالذكر أن وزارة التموين قامت بالإشارة إلى أنه ليس هناك أي زيادة تموين شهر يوليو القادم وما يتم تداوله عبر محركات البحث في جوجل ليس صحيح فنصيب الفرد كما هو 50 جنيه لا أكثر.

اضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين

أوضحت وزارة التموين أنه من الممكن أن يتم إضافة المواليد الجدد على البطاقات التموينية بكل سهولة ويسر، المتوفر بهم الشروط اللازمة والموضحة من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي فيمكن الإضافة بسهولة من خلال منصة مصر الرقمية.

أسعار السلع التموينية شهر يوليو 2024

قامت وزارة التموين بنفي ما جاء بشأن زيادة التموين مائة جنيه وقلت إن حصة الشخص كما هو من الدعم، وقد ذكرت القائمة الخاصة بأسعار السلع التموينية المتعلقة بشهر يوليو 2024 والتي تشتمل على حوالس 32 سلعة وهي كالآتي: