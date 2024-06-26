“ألحق قدم” رابط تسجيل جامعة الملك فهد الصحية عبر admissions.ksau بهذه الشروط

تزايدت أسئلة الطلبة الذين سيلتحقون بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن عن رابط تسجيل جامعة الملك فهد الصحية التي إتاحته الجامعة حتى يتم التقديم عليها، وقد قامت الجامعة بوضع بعض الشروط والتي يلزم على الطلبة متابعتها فإذا تحقق بهم الشروط يقومون بالتقديم، وفي السطور التالية سنوضح رابط التسجيل بالإضافة إلى أهم الشروط التي يلزم توافرها للتقديم بهذه الجامعة العربية العريقة والتي توجد في مدينة ظهران في المنطقة الشرقية من المملكة.

رابط تسجيل جامعة الملك فهد الصحية

قامت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بتوفير رابط إلكتروني يمكن من خلال أن يقوم الطالب بالتقديم للالتحاق بالجامعة وذلك من خلال تعبئة نموذج طلب الالتحاق بالجامعة، من خلال رابط التسجيل في جامعة الملك فهد، ويجب أن يقوم الطالب بإتباع الخطوات وتعبئة كافة البيانات المطلوبة منه حتى يتم استكمال عملية الالتحاق ومعظم البيانات التي يتم كتابتها هي معلومات أساسية فقط عن الطالب.

بيانات مطلوبة للتقديم على جامعة فهد للبترول والمعادن

يلزم حتى يتم التقديم في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن من خلال رابط تسجيل جامعة الملك فهد الصحية الذي تم ذكره من قبل يأتي، كتابة بعض البيانات وهي كما يلي:

يتم إدخال رقم بطاقة الإقامة/ الهوية الوطنية الخاصة بالطالب.

يتم إدخال رقم موبايل الطالب.

يتم إدخال رقم الهاتف الخاص بولي الأمر.

يتم كتابة البريد الإلكتروني الخاص بالطالب.

سيتم استلام رسالة إلى البريد الإلكتروني الخاص بالطالب حتى يتأكد من إكمال عملية التسجيل بالجامعة، وستصل رسالة لهاتف الطالب والذي تم كتابته أثناء التقديم ليتم التأكيد على إتمام عملية التسجيل بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن.

شروط قبول جامعة الملك فهد للبترول والمعادن

قبل أن يقوم المتقدم بالبحث عن رابط تسجيل جامعة الملك فهد الصحية، يلزم معرفته عن بعض الشروط التي وضعتها الجامعة وهي كما يلي: