عرفت هتقبض كام زيادة ولا لسه؟ .. طريقة الاستعلام عن زيادة معاشات شهر يوليو 2024 ومعرفة قيمة الزيادة

الاهتمام كبير للغاية من جانب الكثير من الأشخاص حول معرفة طريقة الاستعلام عن زيادة معاشات شهر يوليو 2024 حيث انه من الممكن أن يتم الاستعلام عن تلك المعاشات بكل سهولة ويسر صورة إلكترونية من خلال الموقع الرسمي الخاص بالتأمينات الاجتماعية ومن الجدير بالذكر أن اللواء جمال عوض الذي يكون رئيس مجلس إدارة هيئة التأمينات الاجتماعية قام بتوجيه التهاني للرئيس السيسي أيضا رئيس مجلس الوزراء بالاضافة الى أعضاء الحكومة وذلك بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، ومن الجدير بالذكر أن عوض قام بالتنويه على أنه قد تكرر التبكير الموعد الخاص بصرف معاشات يوليو 2024 فيكون الصرف بداية من الخميس 27 من يونيو هو في ملابس نرفق لكم التفاصيل.

الاستعلام عن زيادة معاشات شهر يوليو

الخطوة الأولى: الانتقال إلى موقع التأمينات من هنا.

الخطوة الثانية الضغط على زر صاحب المعاش

الخطوة الثالثة النقر على ايقونة استعلام بعد كتابة الرقم القومي للمواطن.

أماكن صرف معاشات شهر يوليو 2024

من الممكن أن جميع أصحاب المعاشات أن يقوموا بصرف معاشات شهر يوليو 2024 بكل سهولة من خلال الأماكن التالية منافذ فوري كذلك أنه من الممكن ان يتم الصرف من خلال المحافظ الالكترونية كما أنه من الممكن أن يتم الصرف من خلال ماكينات الصراف الآلي.

موعد صرف معاشات يوليو 2024

قامت هيئة التأمينات الاجتماعية بالإشارة إلى هذا الموعد الخاص بصرف المعاشات المتعلقة بشهر يوليو 2024م، فمن الجدير بالذكر أنه من الممكن الصرف غدًا الخميس السابع والعشرون من يونيو الجاري 2024م.