إصدار WhatsApp Gold ضد الحظر!!.. تحميل واتساب الذهبي بمميزات هتفاجئك!.. نزله ومش هتندم بس “عيبه”

مع إصدار العديد من التطبيقات ومنصات مراسلة فورية، ليكون واتساب الذهبي WhatsApp Gold من أكثر التطبيقات التي عليها في الوقت الحالي، ليكون بديل قوي عن باقي التطبيقات الأخرى، حتى أن WhatsApp Gold يمتلك بعض المميزات والإضافات الجديدة، إلا أن به بعض العيوب، التي سنكشفها لكم في السطور التالية.

واتساب الذهبي WhatsApp Gold عيبة

واتساب الذهبي يعتبر إصدار معدل من أحد المطورين لتطبيق واتساب الرسمي، وعن كم المميزات والإضافات التي يمتلكها التطبيق، إلا أن من عيبه هو أن التطبيق غير رسمي بحيث لا يمكن الإعتماد عليه بشكل كامل، إضافة إلى أن التطبيق يُعاني من عدم التحديث المستمر ولذلك فقد تجد صعوبة في تشغيل التطبيق من وقت إلى أخر، ويتطلب منك القيام بحذف النسخة والقيام بتنزيلها مرة أخرى، وأبرز عيب لتطبيق واتساب الذهبي، هو أنه غير متوفر عبر جوجل بلاي او اب ستور، وعليه يجب الحذر عند القيام بتنزيله من أحد التطبيقات.

ما هي مميزات واتساب الذهبي WhatsApp Gold؟

وبعد أن تعرفنا معًا عن عيب تطبيق واتساب الذهبي WhatsApp Gold، فجاءت أبرز مميزاته، وفقًا للأتي:-