من خلال المقال ستتعرفون على قمة السوبر الإفريقي، موعد مباراة الأهلي والزمالك نهائي كأس السوبر الإفريقي والقنوات الناقلة للمباراة 2024، نهائي القرن بين الأهلي والزمالك في كأس السوبر الأفريقي 2024 يثير اهتمامًا كبيرًا بين محبي كرة القدم في مصر والعالم العربي، ويأتي بعد تتويج الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا والزمالك بلقب كأس الكونفيدرالية الإفريقية، ويسعى كلا الفريقين في حصد اللقب الغالي والظفر بلقب القرن.

موعد مباراة الأهلي والزمالك نهائي كأس السوبر الإفريقي 2024

نخوض معا تجربة مميزة نتعرف من خلالها على قمة السوبر الإفريقي، موعد مباراة الأهلي والزمالك نهائي كأس السوبر الإفريقي 2024، بالنسبة لموعد مباراة الأهلي والزمالك نهائي السوبر الإفريقي 2024، فقد تم تحديد موعد المباراة بين 25 يونيو و30 يونيو.

كما أنه من المقترح أن تقام المباراة بأحد ملاعب الدول العربية الإمارات أو السعودية، أو أن تقام في مصر على ملعب العاصمة الإدارية الجديدة، كأول مباراة تقام على الملعب، والذي يعد أعجوبة كروية نظرا لسعته الكبيره، ويسعى النادي الأهلى في الحصول على سعة 95% من الإستاد نظرا لأنه الفائز بدوري أبطال إفريقيا.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك نهائي كأس السوبر الإفريقي 2024

بعد أن سقنا لكم في العبارات السابقة قمة السوبر الإفريقي، موعد مباراة الأهلي والزمالك نهائي كأس السوبر الإفريقي والقنوات الناقلة للمباراة 2024، نطل عليكم الآن بالقنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك نهائي كأس السوبر الإفريقي 2024، وبالنسبة للقنوات الناقلة، ستنقل مباراة الأهلي والزمالك عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، مع التغطية الحصرية على قناة بي إن سبورتس المفتوحة 2، لكل متابعي كرة القدم في مصر والعالم العربي.