واتساب الازرق تحديث 2024 مجانا apk بدون حظر الرقم.. نسخة ضد الحظر + اضافات ممتازة احصل عليها

انتشرت الكثير من النسخ المعدلة والمطورة من تطبيق واتساب وهو التطبيق الخاص بالمراسلة والدردشات ومن أبرز هذه النسخة هو واتساب الأزرق والذي لاقى نجاحا كبيرا في الفترة الأخيرة في جميع أنحاء العالم، حيث تضم النسخة الكثير من الإضافات التي تساعد في عمليات المراسلات وتبادل المحادثات بشكل أكثر سلاسة، فهو من أكثر النسخ التي تحافظ على خصوصية المستخدم.

واتساب الازرق

فيما يلي أبرز المعلومات التي تدور حول واتساب الازرق هذه النسخة المطورة والمعدلة من تطبيق الواتساب الرسمي، وفيما يلي أبرز المعلومات حول واتساب الأزرق:

يعد تطبيق واتساب الأزرق هو أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمراسلات والدردشة وتبادل الصور والفيديوهات وغيرها.

قام بتطوير هذه النسخة هو المطور العربي اليمني أبو عرب والذي قام بتطوير أكثر من نسخة الواتساب الرسمي ويعد من أبرزها نسخة واتساب الأزرق.

يحظى التطبيق بشهرة واسعة حول العالم، وذلك لأنه يحتوي على الكثير من الاضافات التي تسهل عملية المراسلات والدردشات.

مميزات واتساب الأزرق

يحتوي برنامج واتساب الأزرق على الكثير من المميزات التي جعلته ينال شهرة واسعة في جميع أنحاء العالم، وفيما يلي أبرز ز هذه الميزات: