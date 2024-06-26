عاجل.. ظهور نتائج الصف التاسع اليمن وصنعاء وجميع المحافظات 2024.. في هذا الموعد!!

في هذه الأيام تملء بيوت اليمن قلق كبير، حول عرض نتائج الصف التاسع في اليمن التي أثارت جدلاً كبيرًا، مع اقتراب الإعلان عنها من قبل وزارة التربية والتعليم اليمنية، بالإضافة إلى أن الجميع يبحث وبشكل مستمر حول استخراج النتائج التي من المتوقع ظهورها في غضون ساعات قليلة من الأن، ويمكنك التعرف على الموعد المتوقع لعرض النتائج، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

موعد ظهور نتائج الصف التاسع اليمن

أكدت وزارة التربية والتعليم في اليمن، أن نتائج لصف التاسع مازالت قيد أعمال التصحيح والمراجعة، إلا أنه قارب الانتهاء من كافة الإجراءات الخاصة بعرض النتائج، وظهورها أمام جميع الطلاب والطالبات، بحيث يتمكنوا من الإطلاع على النتائج ومعرفة الدرجات التي تم الحصول عليها في جميع المحافظات اليمنية، ويكون ذلك في غضون ساعات قليلة من الأن، وبحد أقصى بداية الأسبوع المقبل.

كيفية الإستعلام عن نتائج الصف التاسع اليمن

ويمكنك الإطلاع على نتائج الصف التاسع اليمن، ومعرفة الدرجات التي تم الحصول عليها في كافة المحافظات اليمنية، وفقًا للخطوات التي نصت على النحو الأتي:-