أفضل طريقة مجانية وآمنه جدا.. شحن شدات ببجي PUBG UC على الجوال عن طريق الـ ID مجانا بطرق بسيطة

كيفية شحن شدات ببجي تعد من أبرز التساؤلات التي يتداولها عشاق لعبة ببجي العالمية، هذه اللعبة تحظى بشعبية واسعة في جميع أنحاء العالم ولكن يتطلب الأمر شحن شدات ببجي لتحقيق تقدم في اللعب، بعض اللاعبين أو محبي اللعبة لا يعلمون كيفية شحن شدات ببجي لذا قمنا بكتابة هذه المقالة خصيصا لهم لنشرح طرق متعددة لشحن شدات ببجي وهي العملات الافتراضية المستخدمة داخل اللعبة، يتم استخدام هذه الشدات لشراء العديد من الأشياء داخل اللعبة مثل الأسلحة والملابس والأدوات التجميلية لذلك فإنها ضرورية أثناء اللعب.

طرق شحن شدات ببجي PUBG UC

هناك ثلاث وسائل يمكن من خلالها شحن شدات ببجي وهذه الوسائل هي كالتالي:

شحن شدات ببجي من خلال الـ ID.

شراء شدات لعبة ببجي عبر الموقع الرسمي للعبة.

إضافة شدات ببجي عبر تطبيق Midas Buy.

شحن شدات ببجي بواسطة الـ ID

افتح لعبة ببجي موبايل على هاتفك الذكي.

انقر على زر المتجر الموجود في الزاوية العلوية اليمنى من الشاشة.

اضغط على زر شحن.

اختار زر شحن عن طريق الـ ID.

ادخل معرف اللاعب الخاص بك في الحقل المخصص لذلك.

حدد مقدار الشدات التي ترغب في شحنها.

اختار وسيلة الدفع التي تناسبك واتمام عملية الدفع.

انقر على زر شراء.

شحن شدات ببجي من الموقع الرسمي

ادخل إلى الموقع الرسمي للعبة ببجي موبايل.

انقر على زر شحن.

أدخل رمز التعريف الخاص باللاعب (ID).

حدد كمية الشدات التي تريد شحنها.

تعيين وسيلة الدفع المناسبة لك.

انقر على زر شراء.

شحن شدات ببجي من تطبيق Midas Buy