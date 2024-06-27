خلي العيال يفرحوا ويزقططوا.. تردد قناة توم و جيري على القمر عرب سات والنايل سات

تعد قناة توم و جيري هي قناة من ضمن أبرز القنوات التي يعشقها الأطفال والكبار أيضا، و تحظي بشعبية كبيرة من الأشخاص في كافة أنحاء الوطن العربي، و تقوم بتقديم مسلسلات كرتونية رائعة و مميزة و يحبها الأطفال بشكل كبير، و من الجدير بالذكر أن هذه القناة هي قناة مجانية تماما، و تقوم بتقديم محتوى رائع من مختلف الأناشيد الرائعة والمميزة، و من خلال هذا المقال سوف نوضح لكم ما هو تردد قناة توم و جيري على القمر نايل سات، و علي القمر عرب سات.

تردد قناة توم و جيري على القمر نايل سات

تعتبر قناة توم و جيري من القنوات التي يبحث عنها الكثير من الأشخاص، و ذلك نظرا لاقبال الكثير من الأطفال عليها و الكبار كذلك و يتابعها الكثير في الوطن العربي، و تردد قناة توم و جيري على القمر نايل سات هو:

تردد قناة توم و جيري هو: 12149.

الاستقطاب هو: أفقي.

معدل ترميز القناة هو: 27500.

معامل تصحيح الخطأ هو:5/6.

جودة القناة هو :SD.

تردد قناة توم و جيري على القمر عرب سات

تعتبر قناة توم و جيري من ضمن القنوات التي تعد من ضمن القنوات المفتوحة لكافة الأطفال، و تستطيع أن تقوم بتنزيل القناة علي القمر الصناعي عرب سات،و الاستمتاع بمشاهدة القناة مع الأطفال وتردد قناة توم وجيري على القمر عرب سات هو: