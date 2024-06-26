” ألذ المشروبات الباردة” طريقة عمل الآيس كوفي المثلج في المنزل

يعد مشروب الآيس كوفي من المشروبات المنعشة في فصل الصيف، وهو من المشروبات الأساسية في قائمة المشروبات الباردة في الكافيهات والمطاعم، وبسهولة تامة يمكن تحضير ذلك المشروب في المنزل بنفس جودة وقوام الجاهز وذلك من خلال معيار محدد من المقادير للحصول على الطعم والمذاق الجاهز.

مقادير عمل الآيس كوفي في المنزل بألذ مذاق

يمكن تحضير ذلك المشروب المنعش الذي يساعد على التركيز من خلال تجهيز المقادير التالية:

15 مل من الماء الساخن.

كوب من الحليب البارد السابق الغليان.

ملعقة من النسكافيه النوع المفضل.

2 ملعقة كبيرة من السكر الأبيض.

2 ملعقة كبيرة من اللبن البودرة .

شيكولاتة مبشورة من النوع المفضل.

20 مل شيكولاتة مذابة.

طريقة عمل الآيس كوفي في المنزل

يعتبر مشروب الآيس كوفي من المشروبات الباردة التي تساعد على اليقظة والتركيز نظرا لاحتوائه على النسكافيه الذي يعد من المنبهات، ويمكن تحضير ذلك المشروب للضيوف أو لأفراد الأسرة على وجبة الفطور الصباحية قبل الذهاب للعمل أو قبل الدراسة وذلك بأبسط الخطوات التي تتم من خلال اتباع الخطوات التالية: