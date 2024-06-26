متى يعرض الجزء السادس من مسلسل المؤسس عثمان وما هي القنوات الناقلة

انتهت خمس مواسم من مسلسل المؤسس عثمان وما زال من المسلسلات يتربع على العرش، حيث انه من المسلسلات الاكثر شهره وأفضل المسلسلات التركية التي اشتهرت في الوطن العربي ونال على استحسان عدد كبير من المشاهدين والآن ينتظر الجميع عرض الجزء السادس بعد أن أعلن طاقم العمل الانتهاء من تصويره، فهو سوف يضم العديد من المفاجأت للجماهير لذلك سنتعرف خلال الفقرات التالية عن موعد الجزء السادس والقنوات التي سوف تنقله.

موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الجزء السادس

العديد من المشاهدين يرغبون في معرفة حلقات الموسم السادس من مسلسل المؤسس عثمان الذي استطاع أن يجذب الملايين من الجماهير ويحقق نسب مشاهدة فمن المتوقع أن يتم عرض الموسم السادس خلال شهر أغسطس القادم، فان الاحداث سوف تدور لا حول توسعات الدولة العثمانية وسوف يكون هناك فتوحات وحروب كثيرة.

تردد القنوات الناقلة لمسلسل المؤسس عثمان

المسلسل سوف يعرض على قناة الفجر الجزائرية التي يمكن أن تتابعها من خلال القمر الصناعي النايل سات على تردد التالي:

تردد 12034.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ ¾.

الاستقطاب افقي.

كما يمكن ان تتابع قناة الفجر الجزائرية على القمر الصناعي العرب سات من خلال التردد التالي:

تردد 12130.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطا 3 /4.

الاستقطاب عمودي.

كما يمكن لجميع المشاهدين أن يتابعوا مسلسل المؤسس عثمان على قناة اليرموك من خلال التردد 11034 و الاستقطاب عمودي او من خلال تردد قناة اي تي في التركية على التردد 12753، الاستقطاب افقي معامل تصحيح الخطا 3/ 4 معدل الترميز 27500.