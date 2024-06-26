ارتاحي من زن العيال..ونزل تردد قناة توم وجيري 2024 على القمر نايل سات وعرب سات

برزت قناة توم وجيري كنجمة لامعة في سماء الرسوم المتحركة، وما الذي جعل هذه القناة تحظى بشهرة واسعة وتتربع على عرش أفضل قنوات الأطفال المتخصصة للعام الحالي؟ وقصة قناة توم وجيري بدأت بتقديم محتوى ممتاز وجذاب للمشاهدين، مستفيدةً من الشعبية الكبيرة لهذين الشخصين الكرتونيين الشهيرين وبفضل جودة العروض المقدمة والتي تتاح بشكل مجاني تمامًا، تمكنت القناة من جذب انتباه الكثير من محبي الرسوم المتحركة والأفلام الكرتونية، وما يميز هذه القناة هو قدرتها على الحفاظ على جمهورها الأمين عبر تقديم محتوى متجدد ومتنوع، مما جعلها تتربع على عرش أفضل قنوات الأطفال المتخصصة للعام الحالي

تردد قناة توم وجيري لعام 2024:

على قمر نايل سات:

التردد: 12149

معامل الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: 6/5

معدل الترميز: 27500

على قمر عرب سات:

التردد: 11315

معامل الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: 6/5

معدل الترميز: 27500

نظرًا لأن محتوى قناة توم وجيري يتميز بالتوازن بين التسلية والمحتوى الهادف، فإنها تعد خيارًا جيدًا للآباء الذين يرغبون في متابعة ما يشاهده أبناؤهم. كما أن القناة تحظى بشعبية كبيرة حتى بين المشاهدين البالغين.

خطوات استقبال قناة توم وجيري بسهولة