ماما جابت بيبي.. تردد قناة قناة طيور الجنة بيبي2024

تعد قناة طيور الجنة بيبي هي قناة مميزة ورائعة، و يقوم الكثير من الأطفال والكبار يعشقها و قد حصلت على نسبة مشاهدة عالية جدا، و يعد المقر الرئيسي لها هي الأردن و يشاهدها الجميع من كافة الأعمار و أيضا الثقافات، و هذه القناة تتميز بالقيام بعرض محتوي هادف و تعليمي، و من خلال هذا المقال سوف نوضح لكم ما هو تردد قناة طيور الجنة بيبي، و ما هي قناة طيور الجنة.
قناة طيور الجنة بيبي
تقوم قناة طيور الجنة بيبي بعرض محتوى هادف و هام لجميع الأطفال، حيث أن قناة طيور الجنة بيبي تساعد جميع الأباء و الأمهات علي القيام بتعليم الأطفال جميع القيم الأخلاقية و السلوكية، و أيضا التعليمية حيث تساعد على تربية الأطفال علي العقيدة الإسلامية الصحيحة و التمسك بها، لذلك فإنها تعد خيار ممتاز و رائع لكافة الأشخاص منهم الكبار أو الصغار.
تردد قناة طيور الجنة بيبي
تستطيع أن تقوم بتنزيل قناة طيور الجنة بيبي، و ذلك علي القمر الصناعي نايل سات والقمر الصناعي عرب سات، وتردد قناة طيور الجنة الفضائيه على القمر نايل سات هو:
- تردد القناة هو:11274.
معدل الأستقطاب: عمودي.
معامل تصحيح الخطأ هو:3/4.
معدل ترميز الخطأ هو: 27500.
تردد قناة طيور الجنة على القمر عرب سات
- تستطيع أن تقوم بتنزيل قناة طيور الجنة الفضائيه عن طريق القمر الصناعي عرب سات و ذلك عن طريق كتابة التالي:
تردد القناة هو: 11310.
الاستقطاب: عمودي.
معامل تصحيح الخطأ هو: 3/4.
معدل ترميز القناة هو: 27500.