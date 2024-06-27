ماما جابت بيبي.. تردد قناة قناة طيور الجنة بيبي2024

تعد قناة طيور الجنة بيبي هي قناة مميزة ورائعة، و يقوم الكثير من الأطفال والكبار يعشقها و قد حصلت على نسبة مشاهدة عالية جدا، و يعد المقر الرئيسي لها هي الأردن و يشاهدها الجميع من كافة الأعمار و أيضا الثقافات، و هذه القناة تتميز بالقيام بعرض محتوي هادف و تعليمي، و من خلال هذا المقال سوف نوضح لكم ما هو تردد قناة طيور الجنة بيبي، و ما هي قناة طيور الجنة.

قناة طيور الجنة بيبي

تقوم قناة طيور الجنة بيبي بعرض محتوى هادف و هام لجميع الأطفال، حيث أن قناة طيور الجنة بيبي تساعد جميع الأباء و الأمهات علي القيام بتعليم الأطفال جميع القيم الأخلاقية و السلوكية، و أيضا التعليمية حيث تساعد على تربية الأطفال علي العقيدة الإسلامية الصحيحة و التمسك بها، لذلك فإنها تعد خيار ممتاز و رائع لكافة الأشخاص منهم الكبار أو الصغار.

تردد قناة طيور الجنة بيبي

تستطيع أن تقوم بتنزيل قناة طيور الجنة بيبي، و ذلك علي القمر الصناعي نايل سات والقمر الصناعي عرب سات، وتردد قناة طيور الجنة الفضائيه على القمر نايل سات هو:

تردد القناة هو:11274.

معدل الأستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ هو:3/4.

معدل ترميز الخطأ هو: 27500.

تردد قناة طيور الجنة على القمر عرب سات

معدل الأستقطاب: عمودي. معامل تصحيح الخطأ هو:3/4. معدل ترميز الخطأ هو: 27500. تردد قناة طيور الجنة على القمر عرب سات تستطيع أن تقوم بتنزيل قناة طيور الجنة الفضائيه عن طريق القمر الصناعي عرب سات و ذلك عن طريق كتابة التالي:

تردد القناة هو: 11310.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ هو: 3/4.

معدل ترميز القناة هو: 27500.